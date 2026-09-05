Carlos Tevez tendrá su partido de despedida en La Bombonera: cuándo sería y quiénes podrían estar

Carlos Tevez tendrá finalmente su partido de despedida en La Bombonera. El ex delantero de Boca Juniors, que puso punto final a su carrera profesional en junio de 2022 con la camiseta del Xeneize, recibió la autorización de Juan Román Riquelme para realizar el evento en el estadio donde se convirtió en uno de los grandes ídolos de la historia del club.

El Apache se comunicó con Riquelme, su excompañero y actual presidente de Boca, para plantearle la posibilidad de utilizar el Estadio Alberto J. Armando. La respuesta fue positiva y, de esta manera, Tevez podrá tener la despedida oficial que todavía tenía pendiente.

Durante sus diferentes etapas en el Xeneize, Tevez disputó 279 partidos, convirtió 94 goles y ganó 11 títulos, números que lo ubican entre los futbolistas más importantes que vistieron la camiseta azul y oro.

Cuándo sería el partido despedida de Carlos Tevez

Por el momento, no hay una fecha confirmada para el partido de despedida de Tevez. Las dos alternativas que se manejan son los fines de semana del 12 y 13 de diciembre o del 19 y 20 de diciembre.

La primera opción, sin embargo, podría generar un inconveniente. Esas jornadas coincidirían con la final del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, previstos para disputarse en Córdoba. Si el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena logra clasificarse a alguna de esas instancias, la organización del homenaje podría verse obligada a modificar la fecha.

Quiénes jugarían el partido de despedida

Aunque todavía resta definir oficialmente la conformación de los equipos, Tevez tendría una idea clara para su despedida: reunir a sus grandes amigos del fútbol y también a personas de su círculo cercano del barrio.

Del otro lado estaría un combinado integrado por futbolistas que compartieron equipo o selección con el Apache a lo largo de su extensa carrera. La intención sería armar una especie de "Resto del Mundo", con figuras que tuvieron algún vínculo futbolístico con el exjugador.

Por la trayectoria de Tevez, que incluyó pasos por Juventus, Manchester City, Manchester United, Corinthians y la Selección Argentina, entre otros equipos, se espera la presencia de alrededor de 60 figuras en La Bombonera.

Entre los nombres que podrían formar parte del evento aparece Lionel Messi. Además, también trascendió la posibilidad de que sea invitado Cristiano Ronaldo, con quien Tevez compartió plantel durante su etapa en Manchester United.

La última vez que Tevez estuvo en La Bombonera

La última aparición de Carlos Tevez en La Bombonera se produjo en noviembre del año pasado, aunque en aquella oportunidad lo hizo desde otro rol. El Apache era entrenador de Talleres y visitó el estadio para enfrentar a Boca por los octavos de final del Clausura.

Aquella noche, el Xeneize se impuso 2 a 0, mientras que Tevez volvió a pisar el escenario que tantas veces lo tuvo como protagonista, esta vez como director técnico.

Ahora, el exdelantero tendrá la posibilidad de regresar a La Bombonera para una ocasión mucho más especial: su partido de despedida del fútbol, rodeado de amigos, excompañeros y algunas de las grandes figuras que marcaron su carrera.