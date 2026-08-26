Caso Julián Álvarez: Barcelona y Atlético de Madrid protagonizan una guerra

La disputa por el futuro de Julián Álvarez escaló este miércoles y quedó planteada como una verdadera guerra entre Barcelona y Atlético de Madrid. Joan Laporta confirmó que el club catalán mantiene su intención de contratar al delantero argentino, mientras que el conjunto Colchonero respondió con un contundente comunicado en el que descartó negociar al campeón del mundo.

"Estamos muy interesados en Julián Álvarez y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada", afirmó Laporta, quien ratificó que Barcelona mantiene sobre la mesa la propuesta presentada al Atlético.

El presidente del club catalán aseguró que están preparados para avanzar de inmediato si la institución madrileña cambia de postura. "Si están con disposición de vender dentro de este período del mercado de verano, nosotros estaríamos dispuestos a comprar al jugador de conformidad con la oferta que les hemos hecho", sostuvo.

Laporta también defendió la postura de Barcelona y aseguró que el club actuó "con el máximo respeto" hacia el Atlético de Madrid. Según explicó, la entidad decidió reactivar las gestiones después de recibir información sobre posibles negociaciones del conjunto español con otros clubes interesados en el delantero argentino.

La contundente respuesta del Atlético de Madrid por Julián Álvarez

Horas después de las declaraciones de Laporta, el Atlético de Madrid rompió el silencio y publicó un duro comunicado sobre el conflicto por el futuro de Julián Álvarez.

"El jugador está siendo victimizado, pero la única víctima del caso Julián somos nosotros. Nos han perjudicado económicamente y socialmente", manifestó la institución madrileña.

El Atlético fue todavía más contundente al referirse a una posible venta del delantero al Barcelona y dejó una frase que busca cerrar cualquier especulación: "Hay un 0% de probabilidades de venderlo al Barça. Esta situación no va de dinero, va de dignidad".

Además, el club denunció que alrededor del futuro del argentino se desarrolló "una campaña con muchas mentiras y medias verdades" y sostuvo que, desde su perspectiva, "el único que paga por esto es el Atlético".

Qué pasa entre Julián Álvarez y Atlético de Madrid

La tensión entre el Atlético y Julián Álvarez creció durante las últimas semanas y quedó expuesta también dentro del campo de juego. El delantero recibió fuertes silbidos de los hinchas durante el empate 2 a 2 frente a Villarreal.

Este miércoles, además, el argentino no participó del regreso a los entrenamientos. Según informó oficialmente el club, su ausencia se debió a una indisposición.

Álvarez ya había manifestado su deseo de buscar una transferencia durante el Mundial y Barcelona aparece como uno de los principales destinos posibles. Sin embargo, el Atlético pretende conservarlo, al menos, durante la temporada 2026/27.

Por ahora, el escenario es de máxima tensión: Barcelona quiere a Julián Álvarez, Laporta mantiene abierta la oferta y el Atlético de Madrid asegura que no lo venderá al conjunto catalán.