Cerrado: el Dibu Martínez será nuevo refuerzo del Chelsea

En este final del mercado de pases, Emiliano Martínez pegará el salto en su carrera que se le había negado a principios de año.

Frustrada la posibilidad de pasar a Juventus y con mucha competencia interna en Aston Villa, el Dibu acordó su llegada a Chelsea. Este viernes, viajará a Londres y firmará su contrato por tres temporadas.

La operación se cerró en una cifra cercana a los 7,5 millones de libras (cerca de 9 millones de euros) por la totalidad del pase del arquero, quien dejará el club después de un exitoso ciclo de seis años.

La salida del argentino de 33 años también responde a una decisión del conjunto de Birmingham, que incorporó en el puesto a Zion Suzuki, proveniente del Parma de Italia.

Ahora, el Dibu se mudará a Londres y competirá por el puesto de titular con el español Robert Sánchez.