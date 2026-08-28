Cerrado: Gabriel Ávalos se va de Independiente y es nuevo refuerzo de Olimpia

Gabriel Ávalos dejará Independiente y se convertirá en nuevo refuerzo de Olimpia, una operación sobre el final del mercado de pases en Paraguay que deja al Rojo sin un jugador clave.

Este viernes, el conjunto paraguayo tomó la decisión de acelerar a fondo y consiguió un acuerdo con el club, que aprovechará para cancelar una de las cuotas pendientes por Facundo Zabala e incluso reducir parte de su deuda con el delantero.

El contrato de Ávalos con Independiente expiraba al concluir este mes de diciembre y no había una oferta de renovación sobre la mesa, por lo que en estos momentos el escenario más probable era que quede libre a fin de año.

Ahora, el futbolista viajará en las próximas horas para firmar un vínculo con Olimpia hasta 2028. El traspaso se cierra a cambio de 1 millón de dólares.

Con esta salida, Jadson Viera se quedará con Felipe Tempone y con el Chimy Ávila como variantes en ese puesto.