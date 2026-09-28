Chau Vojvoda: Racing se quedó sin DT tras la eliminación frente a Boca por Copa Argentina

Después de la dura eliminación frente a Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina, la dirigencia de Racing decidió cortar el vínculo de Juan Pablo Vojvoda como entrenador de la Academia.

La dirigencia encabezada por Diego Milito decidió terminar con el ciclo del DT de "común acuerdo", tras acordar su salida en medio de una serie de malos resultados que lo colocaron en una difícil situación.

El comunicado de Racing.

El conjunto de Avellaneda marcha anteúltimo en su grupo del Clausura, con apenas ocho puntos. Además, ganó tan solo dos partidos de los últimos once encuentros disputados.

La dirigencia compartió un comunicado oficial sobre la salida, aunque la decisión ya está tomada. En reemplazo de Vojvoda asumirá de manera interina el actual entrenador de la Reserva, Sebastián "Chirola" Romero, acompañado por Luciano "Luli" Aued.

La complicada situación de Racing para clasificar a copas internacionales

La Academia se encuentra actualmente en el puesto 23° de la tabla anual y 29 puntos se encuentra a 12 unidades de Estudiantes, que es el último equipo que estaría ingresando a Copa Sudamericana.

A falta de seis partidos por jugar (18 puntos en disputa), Racing está virtualmente afuera de las copas. La única altenativa que le queda para poder clasificar a la Copa Libertadores es salir campeón del Clausura.