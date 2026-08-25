Chelsea pone a Enzo Fernández a la venta: el impresionante monto que pide

Enzo Fernández se fue silbado por los hinchas del Chelsea en la victoria ante Fulham por 3 a 2 por la primera fecha de la Premier League de Inglateterra. El jugador argentino, que comenzó el mencionado encuentro en el banco de suplentes, quiere cambiar de aire y a los fanáticos de los Blues.

El periodista Fabrizio Romano, especialista en mercados de pases, aseguró que el futbolista quiere irse ya y que el equipo que está mejor perfilado para quedarse con su servicios es nada menos que el Manchester City.

Enzo es dueño y señor de la mitad de la cancha y por eso Xabi Alonso se va haciendo con la idea que no contará nunca más con él.

Chelsea sólo dejará ir a Enzo Fernández si alguien pone sobre la mesa la suma de nada menos que 120 milones de libras, algo más que 163 millones de dólares.

Maresca habló sobre la posible llegada de Enzo

Días atrás el entrenador de Manchester City fue consultado por la posibilidad de fichar al volante argentino, a quien ya dirigió en su paso por Chelsea. Más allá de este interés, fue cauteloso a la hora de responder para no generar falsas expectativas.

"En este momento, tengo para dar la misma respuesta del primer día: es un jugador de otro club y no creo que sea correcto hablar de otros futbolistas. Al mismo tiempo, no creo que sea correcto que otros clubes hagan esto con los nuestros", afirmó al respecto.



