Chelsea, contra las cuerdas: la millonaria suma que le saldría echar a Liam Rosenior

El presente del Chelsea atraviesa uno de sus momentos más críticos de los últimos años. Más allá de sus dos triunfos en la FA Cup ante rivales de menor categoría como Wrexham AFC y Port Vale FC, el equipo londinense acumula siete derrotas consecutivas entre UEFA Champions League y Premier League.

En el plano internacional, los Blues quedaron eliminados en octavos de final de la Champions tras caer con un contundente 8-2 en el global frente al Paris Saint-Germain. A nivel local, la situación tampoco mejora: el equipo podría perder su séptimo puesto en la Premier y quedar fuera de las competiciones europeas.

Liam Rosenior, en el centro de las críticas

El entrenador Liam Rosenior quedó en el ojo de la tormenta tras la dura derrota 3-0 ante el Brighton & Hove Albion, resultado que además dejó a su equipo por debajo en la tabla. Su gestión ya venía siendo cuestionada, especialmente por decisiones polémicas como la sanción a Enzo Fernández, suspendido por dos partidos tras declarar en Argentina su deseo de vivir en Madrid.

El malestar de los hinchas explotó en redes sociales, donde el pedido de despido se volvió masivo. La salida previa de Enzo Maresca, poco después de haber ganado el Mundial de Clubes, ya había generado división, pero ahora el rechazo a Rosenior parece ser casi unánime.

Un despido muy costoso para Chelsea

Sin embargo, la dirigencia enfrenta un obstáculo clave: el alto costo de rescindir el contrato del entrenador. Rosenior, que llegó desde el RC Strasbourg, firmó por seis años y medio y percibe alrededor de 4,6 millones de euros por temporada.

Según informó el diario The Sun, despedirlo en este momento implicaría un desembolso cercano a los 27 millones de euros, salvo que exista alguna cláusula especial o un acuerdo para reducir la cifra. Por ahora, esa opción no está en los planes del club.

Un récord negativo histórico

La crisis deportiva también quedó reflejada en un dato alarmante: Chelsea no perdía cinco partidos consecutivos de Premier League sin marcar goles desde 1912, un registro que marca la magnitud del momento actual.

La FA Cup, última esperanza

Con la temporada comprometida, el equipo apunta todos sus cañones a la FA Cup. Ya instalado en semifinales, enfrentará al Leeds United el domingo 26 de abril en busca de un lugar en la final.

En la otra llave, Manchester City se medirá ante Southampton FC, completando un cuadro que mantiene viva la ilusión de Chelsea de salvar la temporada con un título.