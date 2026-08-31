Manchester City vuelve a sacarse de encima al Diablito Echeverri

Claudio Echeverri podría volver a cambiar de club en Europa. El delantero argentino regresó recientemente a Manchester City después de sus experiencias en Bayer Leverkusen y Girona, pero todo indica que continuará su carrera lejos del equipo inglés. Benfica es el principal candidato para convertirse en su próximo destino.

El interés del conjunto portugués ya se transformó en una negociación avanzada. Las conversaciones se encuentran cerca de llegar a buen puerto y la operación tendría un 90 por ciento de avance.

De esta manera, el Diablito tendría la posibilidad de continuar su crecimiento en uno de los clubes más importantes de Portugal. En Benfica, además, se reencontraría con dos futbolistas argentinos: Enzo Barrenechea y Gianluca Prestianni.

Echeverri no logra afianzarse en Manchester City

El atacante surgido de River todavía no pudo encontrar continuidad desde su llegada al fútbol inglés. Manchester City lo incorporó a comienzos de 2025, pero la competencia interna le impidió ganarse un lugar estable en el plantel.

Hasta el momento, Echeverri disputó apenas tres encuentros con el equipo dirigido por Pep Guardiola y convirtió un gol frente a Al Ain durante el Mundial de Clubes.

Tras ese primer período en Inglaterra, el club optó por buscarle una salida a préstamo. Bayer Leverkusen fue su primera experiencia, aunque su paso por Alemania duró 11 partidos y terminó con una asistencia.

La situación cambió cuando pasó a Girona. Allí tuvo una participación más importante y sumó 17 apariciones, además de marcar un gol y aportar una asistencia. El descenso del equipo español a la Segunda División hizo que tuviera que regresar a Manchester.

El Diablito volvió, pero su futuro estaría en Portugal

Durante la pretemporada, Echeverri tuvo algunos minutos para mostrarse. Ingresó desde el banco en los amistosos ante Inter, Atlético de Madrid y las estrellas de la K-League. También fue suplente en el triunfo 4-1 de Manchester City contra Crystal Palace.

A pesar de esas oportunidades, el argentino no aparece como una pieza prioritaria para el nuevo proyecto del conjunto inglés y todo apunta a una nueva cesión.

Benfica es quien tomó la delantera para quedarse con sus servicios. Si finalmente se concreta el acuerdo, Echeverri tendrá una nueva oportunidad en Europa, esta vez en Portugal, donde buscará recuperar protagonismo y demostrar las condiciones que lo llevaron desde River hasta Manchester City.