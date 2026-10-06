Claudio Vivas abrió su corazón a horas del último baile de Messi: "Es un ejemplo dentro y fuera de la cancha"

Lionel Messi tendrá su último baile con la Selección Argentina hoy, desde las 20 en el estadio Monumental, frente a la desconocida Benín. Uno de los principales artífices que el GOAT vista la celeste y blanca es nada menos que Claudio Vivas, que habló con Crónica TV sobre lo que significa en su vida y la anédota del videotape que le mostró a Marcelo Bielsa.

Al ser consultado sobre sus sensaciones por la despedida de Messi, manifestó: "muchos recuerdos y gratitud infitinita porque todo lo que nos ha dado" y también resaltó que "es importante recalcular el trabajo de su familia, de su esposa, de todos lo que lo han acompañado". "Es un ejemplo dentro y fuera de la cancha", añadió.

Vivas también comentó que lo conoce desde muy chiquito, desde que jugaba baby fútbol, "yo me creí en el mismo lugar donde él se crió, en Newell´s Old Boys, con Scaloni también jugando en ese equipo".

El famoso videotape que lo cambió todo

Claudio Vivas fue clave en los inicios de Lionel Messi con la Selección Argentina al descubrir y evaluar el primer material en VHS del joven jugador cuando era asistente técnico de Marcelo Bielsa.

En 2003, Horacio Gaggioli (primer representante de Leo) le entregó a Vivas una cinta con jugadas del rosarino en el Barcelona. Vivas le mostró las imágenes al entonces técnico de la selección mayor.

"Omar Souto, que ya no está con nosotros, tuvo mucho que ver porque fue quien agarró esas guías telefónicas para contactar a sus padres y poder convocarlo", aclaró Vivas. "Siempre tuve la seguridad que Messi iba a jugar para Argentina añadió", cerró.

Bielsa quedó tan impresionado por la velocidad y destreza de Messi que le pidió que pusiera la cinta a velocidad normal, pensando que estaba acelerada; pero esa era su velocidad normal.

El material fue compartido con el cuerpo técnico de las juveniles, como Hugo Tocalli, para asegurar que fuera convocado rápidamente y blindar su elegibilidad para la Albiceleste, impidiendo que representara a la selección de España.



