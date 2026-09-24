Colapinto finalizó 18° en la primera práctica en Azerbaiyán

Franco Colapinto no tuvo un buen comienzo en su participación en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 ya que culminó decimoctavo en la primera práctica libre que se llevó a cabo este jueves en el circuito callejero de Bakú.

El piloto argentino de Alpine registró un tiempo de 1:47.523, e incluso quedó por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, que se ubicó en la posición 16.

El británico George Russell, de Mercedes, fue el más rápido con un registro de 1:45.387 seguido por Max Verstappen, de Red Bull, a cuatro décimas, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ambos de Ferrari.

En la quinta posición se ubicó Kimi Antonelli (Mercedes), seguido por Oscar Piastri, que fue el mejor de McLaren en una complicada sesión en la que Lando Norris terminó decimocuarto, mientras que séptimo culminó Liam Lawson.

En la octava posición se ubicó Arvid Lindblad, mientras que Esteban Ocon fue el noveno y Gabriel Bortoleto completó el top ten.

La actividad en el circuito de Bakú, que cuenta con 20 curvas y una extensión de 6,003 kilómetros, se reanudará a las 9 hora argentina con la segunda tanda de entrenamientos.