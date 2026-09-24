Colapinto mejoró en la segunda práctica en Bakú y terminó 11°

Franco Colapinto levantó su rendimiento con respecto a la primera práctica libre y se ubicó undécimo en la segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.

El piloto argentino registró un tiempo de 1:45,579 y quedó a dos segundos y 132 milésimas del líder de la sesión, que fue el británico George Russell, de Mercedes.

En tanto, el compañero de Colapinto en Alpine, el francés Pierre Gasly, culminó en la séptima posición con un registro de 1:44.843.

Los Mercedes dominaron la tanda ya que a Russell lo siguió Kimi Antonelli en el segundo puesto. Luego, se ubicaron Max Verstappen de Red Bull, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, de Ferrari.

Cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

La actividad en el circuito callejero de Bakú, que cuenta con 20 curvas y una extensión de 6,003 kilómetros, se reanudará este viernes con la tercera y última sesión de entrenamientos a las 5:30 hora argentina mientras que a las 9 será la clasificación.

En tanto, la carrera está programada para el sábado a las 8 de la mañana.

Esta fecha cuenta con la peculiaridad de que la carrera será el sábado y no el domingo, ya que el 27 de septiembre se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán.