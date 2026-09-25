Colapinto se ubicó décimo en la última práctica en Bakú

Franco Colapinto redondeó una buena actuación este viernes en la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán en la que finalizó décimo.

El piloto argentino registró un mejor tiempo de 1:45,552 en el circuito callejero de Bakú, para quedar a un segundo y 670 milésimas del líder, que fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, se ubicó en la sexta posición y le sacó casi un segundo a Colapinto.

En tanto, por detrás de líder Verstappen se posicionaron George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari), Kimi Antonelli (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari).

La actividad en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 continuará a las 9 con la clasificación.