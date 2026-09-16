El insólito motivo por el que Facundo Colidio no puede jugar ante Boca por las semifinales de la Copa Sudamericana

Boca Juniors venció 2 a 1 en la serie San Pablo y pasó a semifinales de la Copa Sudamericana 2026, instancia en donde enfrentará a Vasco Da Gama, que tendrá la baja importante de Facundo Colidio debido a una situación reglamentaria de la Conmebol.

El delantero, que surgió en las divsiones inferiores del Xeneize, quedó impedido de ser inscripto para la fase final de la competencia continental debido a un error administrativo relacionado a los tiempos en los que se resolvió su transferencia y el cierre de las listas de buena fe.

La realidad del reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en el artículo 3.7.4.1, punto C, indica que "un jugador no podrá ser inscripto para la Fase Final (Playoffs de Octavos, Octavos, Cuarto, Semifinal y Final) por más de un club".

Facundo Colidio se transformó en un jugador clave desde su llegada a Vasco Da Gama.

El detalle de River y Vasco De Gama que dejó afuera a Colidio

Todo se inició el viernes 7 de agosto a las 18 horas, día y hora que finalizaba el plazo para realizar las modificaciones en las listas de buena fe de cara a los octavos de la Sudamericana.

El tema es que si bien River y Vasco Da Gama había alcanzado un acuerdo verbal un día antes por el monto de 4,5 millones de dólares por el 50% del pase y otros 5,5 millones por el porcentaje restante, entre charla va y charla viene, el conjunto brasileño envió los papeles tres horas después del cierre de lista y la entidad de Núñez, pensando en que lo podía perder si se caía la operación, decidió no sacarlo.

Lo curioso es que Colidio ya había sido anunciado como refuerzo de Vasco esa misma mañana, pero como todavía no había completado su revisación médica ni firmar su contrato, no se pudo resolver esa cuestión.

Lo que significa Facundo Colidio para Vasco Da Gama

El hecho que Colidio no esté presente será representativo para Vasco De Gama, ya que desde que goleador llegó, anotó dos goles y dio dos asistencias en apenas 443 minutos en siete partidos.



