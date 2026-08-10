El impresionante récord del Colo Gil en los clásicos: 13 partidos y ninguna derrota

Leonardo "Colo" Gil volvió a demostrar que los clásicos son una especialidad para él. El mediocampista de Huracán fue una de las figuras en el triunfo por 2-0 ante San Lorenzo de Almagro, por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, y extendió una impresionante racha: lleva 13 clásicos oficiales disputados en el fútbol argentino sin conocer la derrota.

A sus 35 años, el volante acumula siete victorias y seis empates en esa clase de partidos. Una estadística que construyó a lo largo de su carrera con las camisetas de Estudiantes, Talleres, Rosario Central y Huracán.

El último capítulo de esta historia se escribió en el Nuevo Gasómetro. Con un doblete del ecuatoriano Jordy Caicedo, el Globo se impuso 2-0 y volvió a ganarle a San Lorenzo como visitante después de 25 años. Gil, una vez más, fue protagonista de una jornada especial.

El invicto del Colo Gil comenzó en Estudiantes

La racha de Gil comenzó durante su etapa en Estudiantes, justamente en uno de los clásicos más importantes del fútbol argentino: el duelo ante Gimnasia.

El 1° de marzo de 2015, el mediocampista fue titular en el triunfo 3-1 del Pincha en el Bosque. Un año después volvió a festejar, esta vez con una victoria 3-0. En ese mismo 2016 también enfrentó al Lobo como visitante y el encuentro terminó 0-0.

Así, su paso por el clásico platense dejó dos triunfos y un empate.

Dos clásicos cordobeses y ningún tropiezo

La siguiente escala fue Talleres. Durante 2017, Gil disputó dos clásicos cordobeses ante Belgrano y ninguno terminó con una derrota.

El primero fue en condición de visitante y terminó 1-1. En el segundo, con la T como local, el resultado volvió a ser el mismo. Dos partidos y dos empates para mantener intacta la racha.

Con Rosario Central también se mantuvo invicto

La etapa de Gil en Rosario Central fue todavía más productiva en los clásicos. El mediocampista enfrentó cuatro veces a Newell's y obtuvo dos victorias y dos empates.

En 2017 participó del triunfo 1-0 del Canalla. Al año siguiente volvió a festejar, esta vez con una victoria 2-1 por la Copa Argentina. Durante 2019 llegaron los dos empates: 0-0 y 1-1.

El resultado fue contundente: cuatro clásicos, dos triunfos, dos igualdades y ninguna derrota.

El récord del Colo Gil continuó en Huracán

Desde su llegada a Huracán, Gil mantuvo la tendencia. Frente a San Lorenzo disputó cuatro clásicos y tampoco perdió: consiguió tres victorias y un empate.

El primer triunfo llegó en el Apertura 2025, con un 2-0 en Parque Patricios. Después fue empate 0-0 en el Nuevo Gasómetro, por el Clausura de ese mismo año. En el Apertura 2026, Huracán volvió a imponerse como local, esta vez por 1-0.

El cuarto enfrentamiento fue el más reciente y terminó nuevamente con victoria del Globo: 2-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Los números del Colo Gil en clásicos

Con la victoria de este domingo, la estadística quedó definitivamente consolidada: 13 clásicos oficiales, siete triunfos, seis empates y ninguna derrota.

El mediocampista consiguió el 69% de los puntos disputados y mantuvo su invicto ante cuatro rivales diferentes: Gimnasia, Belgrano, Newell's y San Lorenzo.

A lo largo de más de una década, Gil convirtió los clásicos en un terreno prácticamente inexpugnable. Trece partidos, cuatro camisetas y ninguna derrota: un registro que lo transforma en uno de los grandes especialistas del fútbol argentino en este tipo de encuentros.