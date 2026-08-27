Como River: Aldosivi despidió a Israel Damonte tras la eliminación de la Copa Argentina

Este jueves, no solo River se quedó sin entrenador , sino que lo mismo sucedió en Aldosivi, que despidió a Israel Damonte tras la eliminación a manos de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina 2026.

Luego de la caída 2-0 ante la Lepra en el Estadio Florencio Sola, la dirigencia del Tiburón finalizó el vínculo con el DT bonaerense, que cerró así una pésima campaña.

De hecho, desde que asumió el cargo en marzo, el oriundo de Salto dirigió 14 partidos, en los que cosechó cinco empates, ocho derrotas y solamente una victoria: justamente frente al Millonario en los 16avos de final del torneo federal.

Ese batacazo no alcanzó para maquillar la campaña en el Torneo Clausura, donde el conjunto marplatense tiene solamente dos puntos y está último en la Zona B.

Además, solo por delante de Estudiantes de Río Cuarto, Aldosivi está anteúltimo en la tabla anual y en la de promedios, por ende, hoy estaría en condiciones de perder la categoría.

Con la medida tan reciente, todavía no está claro quién podría ser el sucesor de Damonte. Sin embargo, uno de los primeros nombres que suena con fuerza es el de Walter Zunino, quien fue cesado de Platense hace algunas semanas.