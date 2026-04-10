Con dos vueltas importantes, los convocados de Boca para enfrentar a Independiente

Este sábado, Boca se enfrenta a Independiente en el clásico, que tendrá lugar en La Bombonera. Claudio Úbeda definió la lista de convocados, con ausencias y regresos.

La baja más fuerte es la de Leandro Paredes, ya que debe cumplir con la fecha de suspensión luego de haber recibido su quinta tarjeta amarilla ante Talleres.





Las buenas noticias de la nómina son los regresos de Exequiel Zeballos y Agustín Marchesín.

Tanto el Changuito como el arquero dejaron atrás sus respectivas lesiones y volvieron a ser concentrados. El guardameta podría ser titular tras una recuperación récord.

Más allá de la ausencia de Paredes, entre las bajas que no son por lesión, como las de Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios y Edinson Cavani, no aparecen: Lucas Janson, Agustín Martegani y Kevin Zenón.