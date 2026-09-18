Con Estudiantes entre los cuatro clasificados, así quedó la llave de semis de Copa Libertadores

Este jueves quedaron definidos los cruces de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. Estudiantes de La Plata es el único representante argentino en carrera, mientras que los tres clasificados restantes son de Brasil, país que vuelve a ratificar su predominio en el certamen.

En una de las llaves, el Pincha se medirá ante Flamengo; en la otra, Palmeiras se enfrentará con Fluminense.

Estudiantes llegó a esta instancia tras eliminar a Corinthians en una serie apasionante, con un gol agónico en San Pablo que selló el 2-1 en el resultado global. El León vuelve a una semifinal de la Libertadores por primera vez desde 2009, el año en que levantó su último título continental.

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Su rival será Flamengo, que comenzó perdiendo la revancha en condición de local, pero encontró el gol del alivio sobre el final para confirmar su pase de ronda con un global de 3-1.

Del otro lado del cuadro está Palmeiras, que avanzó por penales luego de una ajustada y vibrante serie ante Liga de Quito. El equipo de San Pablo chocará con Fluminense, que dejó en el camino a Platense.

Con el Pincha como última esperanza nacional, un equipo argentino busca volver a una final de la Copa Libertadores, algo que no sucede desde 2023, cuando Boca cayó justamente ante Fluminense.

Así quedaron las llaves de las semifinales de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata vs. Flamengo

Palmeiras vs. Fluminense

Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Libertadores

Los partidos de ida se disputarán entre el 13 y el 14 de octubre. La vuelta se jugará una semana más tarde, entre el 20 y el 21 de octubre, con la localía invertida respecto del primer cruce.

En caso de empate en el global al cierre de la revancha, la serie se definirá por penales. Los ganadores de cada llave avanzarán a la gran final.

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Libertadores

El encuentro decisivo está programado para el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.