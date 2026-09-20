Con sorpresas, Gallardo dio su primera lista como DT de Ecuador
Marcelo Gallardo ya se prepara para su debut como DT de Ecuador, que será durante la próxima fecha FIFA en una gira por Asia. El argentino ya definió los convocados.
Marcelo Gallardo asumió como el nuevo entrenador de Ecuador y ya se prepara para su debut, que será durante la próxima fecha FIFA en una gira por Asia. En esta línea, el entrenador argentino ya definió la lista de convocados.
Entre las novedades principales, llama la atención la ausencia de Kendry Páez, a quien Gallardo dirigió durante su segundo ciclo en River.
Además, en la lista aparecen dos jugadores del fútbol argentino, ambas de buen presente en Huracán: el delantero Jordy Caicedo; y el arquero Hernán Galindez.
La gira de Ecuador comenzará este jueves en el Big Bird Stadium de Suwon, Corea del Sur, ante la selección anfitriona. Luego, se trasladarán a Japón para disputar un cuadrangular: el 1 de octubre se medirá ante el local, en Yokohama; y el 5 irá ante Panamá o Nueva Zelanda.
La primera lista de Marcelo Gallardo en Ecuador
- Arqueros: Gonzalo Valle (Liga de Quito), Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (AE Kifisia)
- Defensores: William Pacho (PSG), Pervis Estupiñán (Milán), Ángelo Preciado (Atlético Mineiro), Leonardo Realpe (Famalicão), José Hurtado (Red Bull Bragantino), Jackson Porozo (Club Tijuana), Fricio Caicedo (Inter Miami), Felix Torres (Internacional de Porto Alegre)
- Mediocampistas: Alan Minda (Atlético Mineiro), Alan Franco (Atlético Mineiro), Gonzalo Plata (Flamengo), Danil Castillo (Midtjylland), John Mercado (Sparta Praga), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Keny Arroyo (Cruzeiro), Pedro Vite (Pumas), Nilson Angulo (Sunderland), Jeremy Sarmiento (Middlesbrough), Anthony Valencia (Flamengo), John Yeboah (Venezia)
- Delanteros: Jordy Caicedo (Huracán), Kevin Rodríguez (Royale Union Saint-Gilloise), Juan Riquelme Angulo (Sunderland)