Con un palito, Mbappé celebró la llegada de Mourinho a Real Madrid: "Un DT que sabe dónde va..."

En unos pocos días, el segundo ciclo de José Mourinho como entrenador del Real Madrid arrancará de manera oficial y la expectativa es muy grande.

Justamente, quien se refirió a eso en las últimas horas fue nada más y nada menos que Kylian Mbappé, con una serie de declaraciones y varios títulos fuertes.

Luego de disputar el Mundial 2026 con Francia, Kiki celebró la llegada de The Special One y lo elogió, aunque con una frase llamativa.

"Hemos hablado mucho durante el Mundial. Pienso que es muy positivo el tener un entrenador así, que sabe cómo ganar, que sabe dar las direcciones para ganar. Los jugadores están encantados de tener un entrenador que sabe dónde va y es positivo para nosotros", sentenció.

Las palabras de Donatello llamaron la atención por contener lo que parece un mensaje entre líneas respecto a lo que fueron los flojos pasos de Xabi Alonso primero y de Álvaro Arbeloa después.

Al margen de eso, el delantero francés, que comenzará su tercer año en la Casa Blanca, se mostró absolutamente confiado en ganar muchos títulos.

"Este año vamos a ganar títulos. Estoy seguro de que vamos a volver a hacerlo. Es lo que queremos y eso va a pasar. El equipo tiene ganas y vamos a estar concentrados para dar alegrías a los madridistas", aseguró.

Por otra parte, el atacante galo hizo un balance de su estadía en la capital de España y consideró que, luego de una suerte de adaptación, es el momento ideal para "dar un paso adelante" y sumar trofeos.

"Fueron dos años de muchos cambios para mí. Era la primera vez que salía de mi país y la experiencia es muy positiva. Me gusta mucho el club, la liga española, vivir en España. Es muy bueno para un jugador sentirse bien en la ciudad donde vive. Ahora es el momento de dar un paso adelante", expuso.

%uD83D%uDDE3%uFE0F Kylian Mbappé: "Estoy muy feliz de volver.



Es muy positivo tener un entrenador como José Mourinho.



Este año vamos a ganar TÍTULOS, yo estoy seguro que vamos a volver a ganar.



Siento que eso va a pasar, el equipo tiene GANAS y vamos a estar CONCENTRADOS todo el año." pic.twitter.com/HSw1PddnZZ — (fan) REAL MADRID FANS %uD83E%uDD0D (@AdriRM33) August 14, 2026

En conclusión, Mbappé analizó la pretemporada y sostuvo que está haciendo todo lo posible para consolidar su estado físico de cara a lo que promete ser un largo año.

"Intento hacer lo máximo, es el momento de trabajar más. Cuando empiezan los partidos, tienes que gestionar más la carga. Es el momento de ir a full y de tener sensaciones para estar listos para el inicio de La Liga", cerró.