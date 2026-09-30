Con un Racing en crisis, Víctor Blanco reapareció y no descartó volver a la política del club: "Cuando llegue el momento..."

Como hace bastante tiempo no se veía, Racing atraviesa una crisis deportiva que hace mella en lo institucional y tiene a Diego Milito en el ojo de la tormenta.

En ese marco, quien reapareció este miércoles fue Víctor Blanco, expresidente de la Academia, que hizo declaraciones sobre la actualidad del club.

"Tengo la preocupación que tenemos todos en lo que refiere a mi querido club, pero con fe en que vamos a salir adelante", aventuró el histórico dirigente en un evento del Diario Olé.

Sin embargo, quien estuvo en funciones entre 2013 y 2024 no pudo ocultar su intranquilidad por este presente del elenco de Avellaneda y resaltó: "Ojalá sea algo pasajero y podamos salir de este mal momento. Estoy preocupado".

Además, tras ser consultado sobre un eventual regreso a la vida política de la institución, el empresario aseguró que extraña transitar esos pasillos y hasta dejó la puerta abierta, aunque sostuvo que todavía "falta mucho" de cara a las elecciones que serán recién en 2028.

"Cuando llegue el momento se verá. Extraño, pero son cuatro años. Todavía falta mucho. Hoy lo vivo desde afuera como cualquier hincha y socio", concluyó.

%uD83D%uDDE3%uFE0F"ESTOY LIBERADO, FALTAN CUATRO AÑOS Y LLEGADO EL MOMENTO SE VERÁ, HOY LO VIVO COMO HINCHA"



%uD83D%uDC49%uD83C%uDFFBVíctor Blanco señaló que actualmente no piensa en una futura candidatura a presidente de #Racing y y reveló que vive "un poco preocupado" como todos los hinchas.



%uD83C%uDFA5 @MktRegistrado pic.twitter.com/6tVoKjSzw4 — Brian Lorea %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@BrianLorea) September 30, 2026