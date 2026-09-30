Con un Racing en crisis, Víctor Blanco reapareció y no descartó volver a la política del club: "Cuando llegue el momento..."
Este miércoles, el expresidente de la Academia analizó el duro momento de la institución y dejó la puerta abierta a un eventual regreso.
Como hace bastante tiempo no se veía, Racing atraviesa una crisis deportiva que hace mella en lo institucional y tiene a Diego Milito en el ojo de la tormenta.
En ese marco, quien reapareció este miércoles fue Víctor Blanco, expresidente de la Academia, que hizo declaraciones sobre la actualidad del club.
"Tengo la preocupación que tenemos todos en lo que refiere a mi querido club, pero con fe en que vamos a salir adelante", aventuró el histórico dirigente en un evento del Diario Olé.
Sin embargo, quien estuvo en funciones entre 2013 y 2024 no pudo ocultar su intranquilidad por este presente del elenco de Avellaneda y resaltó: "Ojalá sea algo pasajero y podamos salir de este mal momento. Estoy preocupado".
Además, tras ser consultado sobre un eventual regreso a la vida política de la institución, el empresario aseguró que extraña transitar esos pasillos y hasta dejó la puerta abierta, aunque sostuvo que todavía "falta mucho" de cara a las elecciones que serán recién en 2028.
"Cuando llegue el momento se verá. Extraño, pero son cuatro años. Todavía falta mucho. Hoy lo vivo desde afuera como cualquier hincha y socio", concluyó.
El presente de Racing no es nada prometedor. Tras quedarse sin DT por el despido de Juan Pablo Vojvoda, el equipo está anteúltimo en la Zona B del Torneo Clausura y vigésimo tercero en la tabla anual, lejos de aspirar a un cupo para las competencias internacionales del año próximo.