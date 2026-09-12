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Container vacío: dónde se fueron los jugadores de River que fueron marginados

Luego de meses de negociaciones, el Millonario se deshizo de todos los futbolistas que habían sido apartados por decisión dirigencial.

Edelmiro Balmaceda
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Luego de algunos meses, el tan citado y polémico Cantilo-gate se terminó para un River que ha logrado sacarse de encima a todos los futbolistas apartados durante la última pretemporada por decisión de Stefano Di Carlo y compañía.

En su momento, la dirigencia les comunicó a 13 jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta, incluso sin importar lo que pensaba el entonces DT, Eduardo Coudet.

Finalmente ayer, Fabricio Bustos y Matías Viña, los únicos que todavía no habían resuelto su futuro, sellaron sus salidas a Curitiba y Cruzeiro, respectivamente.

Además, cabe recordar que, si bien se ahorraron tener que pasar por el célebre container, Franco Armani y Juan Fernando Quintero también dejaron Núñez y recalaron en Colombia.

Se vació el container de River: dónde jugarán los borrados

  • Germán Pezzella: rescindió y firmó con Peñarol.
  • Giuliano Galoppo: fue cedido a Atlanta United.
  • Matías Galarza Fonda: se fue a préstamo a Inter Miami, con una opción de compra por 3 millones de dólares por el 50%.
  • Kendry Páez: Chelsea interrumpió su cesión y volvió a Inglaterra, pero no tiene destino definido.
  • Alexander Woiski: terminó su contrato y está en Deportivo Táchira.
  • Maximiliano Salas: fue cedido a Independiente Rivadavia.
  • Ian Subiabre: fue cedido a Tigre.
  • Santiago Lencina: fue prestado al Burgos de España.
  • Kevin Castaño: se fue a préstamo a Atlético Mineiro, con obligación de compra de cinco millones de dólares por la mitad del pase.
  • Maximiliano Meza: rescindió su vínculo y volvió a Independiente en condición de libre.
  • Paulo Díaz: cortó su contrato anticipadamente y se convirtió en jugador del Atlanta United de la MLS.
  • Fabricio Bustos: salió libre para reforzar a Coritiba.
  • Matías Viña: Flamengo rescindió su préstamo y jugará en Cruzeiro hasta diciembre.

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