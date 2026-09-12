Container vacío: dónde se fueron los jugadores de River que fueron marginados

Luego de algunos meses, el tan citado y polémico Cantilo-gate se terminó para un River que ha logrado sacarse de encima a todos los futbolistas apartados durante la última pretemporada por decisión de Stefano Di Carlo y compañía.

En su momento, la dirigencia les comunicó a 13 jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta, incluso sin importar lo que pensaba el entonces DT, Eduardo Coudet.

Finalmente ayer, Fabricio Bustos y Matías Viña, los únicos que todavía no habían resuelto su futuro, sellaron sus salidas a Curitiba y Cruzeiro, respectivamente.

Además, cabe recordar que, si bien se ahorraron tener que pasar por el célebre container, Franco Armani y Juan Fernando Quintero también dejaron Núñez y recalaron en Colombia.

Se vació el container de River: dónde jugarán los borrados