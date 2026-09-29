Costa Rica echó a patadas a Fernando Batista tras un comienzo horrible en la Nations League de la Concacaf

El ciclo de Fernando "Bocha" Batista en Costa Rica llegó a su fin mucho antes de lo esperado. El entrenador argentino fue despedido después de un comienzo negativo en la Nations League de la Concacaf, donde su equipo sufrió dos derrotas consecutivas que complicaron seriamente sus posibilidades de avanzar a los cuartos de final.

La caída más reciente se produjo el domingo 27 de septiembre, cuando Costa Rica perdió 2 a 0 ante Haití. Días antes había protagonizado otro partido con muchos goles, pero terminó cayendo 4 a 3 frente a Curazao. Los malos resultados llevaron a la dirigencia a tomar la decisión de interrumpir el proceso cuando apenas habían transcurrido siete meses desde su llegada.

Batista alcanzó a dirigir seis partidos al seleccionado costarricense. Su balance terminó siendo negativo: consiguió apenas un empate y sufrió cinco derrotas, una campaña que precipitó su salida en plena competencia internacional.

El argentino había llegado a Costa Rica después de su experiencia al frente de Venezuela entre 2023 y 2025, donde había logrado un rendimiento que le permitió mantenerse durante un período considerable. Sin embargo, su etapa en el conjunto centroamericano estuvo lejos de repetir esos resultados.

Bryan Ruiz asumirá como técnico interino

Tras la salida de Batista, la Federación Costarricense decidió apostar por una figura histórica del seleccionado: Bryan Ruiz. El exmediocampista y antiguo capitán del equipo asumirá de manera interina para afrontar los próximos compromisos.

Ruiz fue uno de los protagonistas de la histórica campaña de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014, torneo en el que el conjunto centroamericano alcanzó los cuartos de final. Además, el exjugador convirtió dos goles durante aquella competencia.

Su primera misión será intentar cerrar de la mejor manera la participación de Costa Rica en la Nations League. El seleccionado deberá visitar a Nicaragua el 1 de octubre y posteriormente recibirá a Haití, el 4 de octubre.

El panorama no es sencillo para los costarricenses, que quedaron con pocas posibilidades de meterse entre los ocho mejores de la competición. El objetivo inmediato pasa por terminar en una posición que le permita disputar la fase preliminar de la Copa de Oro 2027 y, al mismo tiempo, evitar el descenso a la Liga B de la Nations League.