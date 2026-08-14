Coudet, ante la paradoja de River: último y sin goles, pero con figuras de sobra

A pesar de un presente que lo tiene último, sin puntos ni goles a favor, River conserva uno de los planteles más fuertes del fútbol argentino. La otra cara de la mala racha es una competencia interna feroz: hay zonas con varios candidatos y puestos donde asoman titulares pero no dueños fijos, con los minutos como único premio.

Del ataque a la mediapunta, opciones de sobra

El ataque es la muestra más clara. Los recién llegados Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán rotan de manera constante: el colombiano quedó inscripto en la lista para la Copa Sudamericana, pero el ex Fiorentina se postula para ser titular el domingo. A esos nombres se suman un Sebastián Driussi cada vez más cerca del alta médica, un Agustín Ruberto todavía lesionado y las variantes de Joaquín Freitas y Ángel Correa, que hoy juegan más tirados a la banda -porque, curiosamente, lo que faltan son extremos- pero pueden ser centrodelanteros sin problemas. Esa sobrepoblación fue uno de los detonantes de la venta de Facundo Colidio al Vasco da Gama.

Detrás del nueve, el panorama es menos parejo pero igual ofrece salidas. Thiago Almada llegó como refuerzo estrella para ser el diez titular y relegó de entrada a Juan Cruz Meza y a Tomás Galván, que parten con menos chances y deberán rebuscárselas para recuperar el terreno perdido. En el medio, en tanto, conviven Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Mauro Arambarri (hoy con una leve lesión), Fausto Vera, Lautaro Pereyra y Lucas Gabriel Silva: quizás sea la zona con menos confirmaciones, aunque Moreno y Andrada aparecen un escalón arriba.

De la mitad hacia atrás, un abanico más corto

En la defensa las opciones se reducen. Gonzalo Montiel saca ventaja en el lateral derecho, pero Giovanni González es el único recambio, mientras que por la izquierda el lesionado Marcos Acuña y el recién llegado Francisco Ortega están más parejos. En la zaga, Nicolás Otamendi es una fija, aunque su acompañante está en discusión: Lucas Martínez Quarta no termina de convencer y Tobías Ramírez, Lautaro Rivero y Facundo González pelean por ese lugar, a la espera de que se recupere Juan Portillo. En el arco hay más certezas: Santiago Beltrán está afirmado a sus 21 años, con Ezequiel Centurión como relevo.

Con 27 futbolistas y figuras de sobra, Coudet tiene un desafío tan envidiable como complejo: encontrar el equipo para revertir la racha negativa sin marearse con la variedad, y aprovechar las variantes cuando se amuchen los partidos, sin que la intensa competencia interna termine haciendo salir el tiro por la culata.