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FUERTE POLÉMICA

Coudet descartó a Alex Woiski, el futbolista se enojó, se escapó a España y estalló el escándalo en River

Alex Woiski había sido declarado prescindible por Eduardo Coudet, pero no se entrenó con los apartados y se fue a su ciudad natal, generando un verdadero conflicto puertas adentro.

Juan Riera
Juan Riera
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Eduardo Coudet hizo una fuerte depuración del plantel de River Plate y descartó a Alex Woiski entre otros futbolistas. El nacido en Palma de Mallorca no se tomó muy bien la decisión del entrenador, y lejos de sumarse a los entrenamientos de los aparatados, sin autorización se tomó un avión y se fue a España, a disfrutar unos ricos mates en la playa.

El viernes pasado, mientras Paulo Díaz y Germán Pezzella entre otros jugadores se cambiaban en containers sin poder ducharse, el goleador de 20 años decidió irse a su Palma de Mallorca natal a relajar y pasar un tiempo con sus seres queridos.

Coudet descartó a Alex Woiski, el futbolista se enojó, se escapó a España y estalló el escándalo en River

El "europibe" llegó al Millo con el visto bueno de Marcelo Gallardo y en un momento ilusionó a los hinchas y al por entonces Jorge Brito, quien le hizo un contrato importante hasta diciembre de 2027 y le puso una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Lo extraño es que se la pasó en Reserva, categoría en la que disputó 18 partidos y convirtió dos tantos y dos asistencias, aunque nunca llegó a tener el nivel necesario para convencer al "Muñeco" y jugar en Primera.

River no dejará pasar de largo esta falta de profesionalismo y está hablando con los representantes de Woiski, para llegar a un acuerdo y directamente rescindir el contrato.

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