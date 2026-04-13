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SIN VUELTAS

Coudet fue autocrítico tras la victoria de River ante Racing: "Tenemos mucho que mejorar"

Si bien volvió a ganar y sigue invicto, el entrenador del "Millonario" no se conforma y sabe que todavía le quedan muchos detalles por pulir.

Redacción Depo

Sumó una nueva victoria, pero no se queda solo con eso más allá de la importancia de seguir ganando. Por eso, luego del triunfo de River ante Racing por 2-0 en el Cilindro, Eduardo Coudet fue autocrítico con la actuación de su equipo, de que considero que tiene muchos aspectos por pulir.

"Tenemos mucho que mejorar en cuanto a la precisión y lo vamos a seguir trabajando. Cuando uno gana corregir se hace mucho más fácil", sentenció el entrenador luego de su cuarta victoria consecutiva en el Torneo Apertura 2026.

Acto seguido, el "Chacho" destacó el momento de Facundo Colidio, autor del primer gol del partido: "Colidio es una segunda punta, una posición que yo uso mucho y que le cae a la perfección. No tenía dudas de que se iba a recuperar y a resaltar en ese lugar".

Para concluir, Coudet se mostro muy agradecido con los hinchas de Racing, que lo ovacionaron en la previa del encuentro: "Cuando no estoy desaparezco, no me gusta opinar. Es un club que quiero mucho, no puedo dejar de decir que soy agradecido con Racing".

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