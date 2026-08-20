Coudet recupera tres titulares clave para la revancha con Independiente Santa Fe

River sufrió, pero se trajo de Bogotá un empate sin goles ante Independiente Santa Fe que dejó la serie abierta y, sobre todo, una buena noticia de cara a la revancha. Eduardo Coudet recuperará para la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana a tres piezas clave que no pudieron viajar a Colombia: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi.

El propio entrenador lo confirmó tras el partido: "Para la vuelta creo que Montiel, Acuña y Driussi estarán", aseguró el Chacho, que en la ida tuvo que arreglárselas con un plantel diezmado.

El rompecabezas que Coudet armó en Bogotá

La noticia cobra relevancia por lo que River debió improvisar en Colombia. Sin sus dos laterales titulares, Coudet armó una defensa inédita: Lucas Martínez Quarta ocupó el lateral derecho y Facundo González se ubicó por la izquierda, ambos centrales adaptados a puestos que no son los suyos.

El problema se profundizó porque Francisco Ortega y Giovanni González no fueron incluidos en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana, por lo que tampoco eran alternativas para cubrir las bandas.

Cómo llega cada uno a la revancha

El regreso de Montiel resolverá uno de los principales dolores de cabeza. El lateral derecho sufrió una distensión en el aductor izquierdo ante Argentinos Juniors, partido en el que además cortó una sequía de 399 minutos sin convertir en torneos de AFA. Su recuperación avanza bien y Cachete apunta incluso a reaparecer el sábado frente a Vélez en el Monumental.

Acuña atraviesa una situación similar: se desgarró el isquiotibial derecho en la caída ante Gimnasia en La Plata y este miércoles cumple tres semanas de la lesión. Su presencia ante Vélez no está garantizada, pero sí llegaría en condiciones para la revancha del miércoles 26 de agosto en el Monumental.

Driussi, en tanto, también estaría apto tras más de un mes de recuperación por el desgarro en el sóleo. Su vuelta es especialmente valiosa: se trata de uno de los futbolistas de mejor rendimiento ofensivo de River en el último tiempo.

Así, la definición tendrá un escenario muy distinto para el entrenador. En Bogotá debió improvisar en los laterales y jugar con un plantel diezmado; en el Monumental, en cambio, espera recuperar a tres titulares y contar con una estructura mucho más parecida a la que pretende.