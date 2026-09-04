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Crespo habló sobre la chance de dirigir a River: "Mi elección está hecha"

En medio del interinato de Leonardo Ponzio, Hernán Crespo habló sobre la chance de dirigir a River Plate.

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 En medio del interinato de Leonardo Ponzio, Hernán Crespo habló sobre la chance de dirigir a River. El actual entrenador del Atlas sostuvo: "River es mi casa, pero es un rumor, no pasó absolutamente nada".

En declaraciones a un medio local, el DT no especuló: "Yo estoy acá con el Grupo Prodi, y el grupo Prodi es el que va a decidir. Mi elección está hecha y la del grupo Prodi también".

Sin desestimar la posibilidad de volver al Millonario, el ex delantero le pasó la pelota sobre su futuro al grupo económico que adquirió al conjunto mexicano a mediados de año. 

"Entiendo que acá la derecha, la fuerza la tiene el Grupo Prodi. Yo no voy a forzar absolutamente nunca nada. Y por lo que entiendo, y por lo que me manifestaron, el Grupo Prodi no tiene ningún interés de que yo me vaya", agregó.

"Es innecesario en un momento tan lindo de construcción, donde estamos tratando de mejorar, que nos distraigan los rumores. Y si el día de mañana se generara algo concreto, van a tener que hablar con el grupo Prodi, no lo van a tener que hablar conmigo", cerró Crespo.

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