Cristiano Ronaldo acompañó a Lionel Messi tras la muerte de Jorge Messi

Las muestras de afecto hacia Lionel Messi se multiplicaron luego de la conmovedora despedida que el capitán de la Selección Argentina publicó tras la muerte de su padre, Jorge Messi. Entre los mensajes que recibió se destacó uno muy especial: el de Cristiano Ronaldo.

El delantero portugués, una de las grandes figuras de la historia del fútbol y histórico rival de Messi, utilizó los comentarios de la publicación para enviarle un mensaje de apoyo al argentino en este difícil momento familiar.

"Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", escribió Cristiano Ronaldo, quien actualmente se desempeña en Al-Nassr.Las muestras de afecto hacia Lionel Messi se multiplicaron luego de la conmovedora despedida que el capitán de la Selección Argentina publicó tras la muerte de su padre, Jorge Messi. Entre los mensajes que recibió se destacó uno muy especial: el de Cristiano Ronaldo.

Las muestras de afecto hacia Lionel Messi se multiplicaron luego de la conmovedora despedida que el capitán de la Selección argentina publicó tras la muerte de su padre, Jorge Messi. Entre los mensajes que recibió se destacó uno muy especial: el de Cristiano Ronaldo.La respuesta de Cristiano Ronaldo volvió a mostrar el vínculo de respeto que existe entre ambos, incluso después de tantos años de competencia en la élite del fútbol mundial.El gesto del portugués rápidamente generó repercusión en las redes sociales. Los fanáticos destacaron el mensaje de afecto entre dos futbolistas que protagonizaron una de las rivalidades más importantes de las últimas décadas, pero que también mantuvieron una relación marcada por el respeto y el reconocimiento mutuo.

La publicación de Messi había conmovido al mundo del fútbol. El argentino despidió públicamente a su padre y compartió un mensaje dedicado a quien tuvo un papel fundamental tanto en su vida personal como en su extraordinaria carrera deportiva.

La respuesta de Cristiano Ronaldo volvió a mostrar el vínculo de respeto que existe entre ambos, incluso después de tantos años de competencia en la élite del fútbol mundial.