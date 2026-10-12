Cristiano Ronaldo desafió a Messi, Pelé y Maradona con una frase contundente sobre su lugar en la historia

Cristiano Ronaldo volvió a dejar una declaración que alimentará el debate sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos. A sus 40 años, el delantero de Al Nassr defendió su legado, respondió a las comparaciones con Lionel Messi, Pelé y Diego Maradona y lanzó una frase que no pasó inadvertida: "Seré el mejor de la historia, sin duda".

En una entrevista con la CNN de Portugal, el máximo goleador histórico defendió sus condiciones futbolísticas y cuestionó que no se valore lo suficiente su rendimiento. Con 980 goles en 1.337 partidos, según las cifras consignadas en la entrevista, el atacante también habló sobre el desafío de alcanzar las mil conquistas y evitó ponerle una fecha a su retiro.

"Si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona es cuestión de gustos. Lo respeto", afirmó CR7 al referirse a la discusión que lo acompaña desde hace años. Sin embargo, dejó en claro que no comparte algunas de las críticas que recibe sobre su nivel y sus características como jugador.

"La gente no valora mi estado de forma ni mis objetivos. Decir que Cristiano Ronaldo no es un jugador completo es mentira. Soy el jugador más completo", sostuvo durante la charla. De esa manera, el portugués ratificó su confianza en sus condiciones y en los logros que consiguió a lo largo de su carrera.

Cristiano Ronaldo comparó su rivalidad con Messi con la de Prost y Senna

La histórica competencia con Lionel Messi también apareció entre los temas de la entrevista. Lejos de plantearla como un enfrentamiento personal, Ronaldo destacó que la presencia del argentino contribuyó a elevar la exigencia entre ambos.

"Uno siempre ha motivado al otro, igual que Alain Prost y Ayrton Senna en la Fórmula 1", explicó el delantero, en referencia a dos de las rivalidades más emblemáticas de la historia del automovilismo.



Días atrás, el portugués también había felicitado a Messi tras su despedida de la Selección Argentina en el estadio Monumental, un gesto que volvió a poner en primer plano el vínculo entre dos figuras que marcaron una época en el fútbol mundial.

El objetivo de los 1.000 goles y la posibilidad del retiro

Otro de los asuntos que abordó Cristiano Ronaldo fue la posibilidad de alcanzar los 1.000 goles oficiales. Aunque reconoció que sería un logro extraordinario, evitó convertir esa cifra en una obligación o proyectar demasiado lejos su carrera.

"Los números hablan por sí solos. Si llego a los 1.000 goles, será increíble, un objetivo, pero no pienso a largo plazo", expresó el atacante, que continúa compitiendo en Arabia Saudita.

Tampoco quiso anticipar cuándo llegará el momento de abandonar el fútbol profesional. "No sé qué va a pasar mañana. Tal vez me despierte desmotivado y ya no quiera jugar. Simplemente no lo sé", reconoció.

Sus palabras reflejan que, por ahora, no tiene una fecha definida para ponerle fin a su trayectoria, aunque tampoco se comprometió a seguir jugando durante un período determinado.

La sanción provisional de Cristiano Ronaldo en Portugal

Las declaraciones del capitán portugués se conocieron en medio de la controversia que protagonizó con su selección durante la Nations League. Ronaldo quedó involucrado en un procedimiento disciplinario después de los hechos denunciados el 7 de octubre de 2026, en el contexto de su salida de la concentración y de las diferencias que trascendieron con el entrenador Jorge Jesús.

El 9 de octubre, la autoridad disciplinaria correspondiente dispuso la apertura de un expediente con carácter urgente y una suspensión preventiva no automática, además de la medida que ya regía hasta el inicio del procedimiento.

El comunicado oficial indicó: "Inicio de un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, por decisión de la Sección No Profesional, de fecha 9 de octubre de 2026, con el objetivo de determinar la posible relevancia disciplinaria de los hechos denunciados el 7 de octubre de 2026".

El documento también precisó que se determinó la suspensión preventiva no automática del futbolista y que el expediente tendría carácter de urgencia. La resolución forma parte de un proceso destinado a establecer las eventuales consecuencias disciplinarias de lo ocurrido.