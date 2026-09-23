Cristiano Ronaldo, entre los 1000 goles, el paso del tiempo y el futuro de Portugal

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo todavía tiene hambre de gloria. En camino hacia los 1000 goles y antes de disputar una nueva edición de la Nations League con Portugal, el Bicho rompió el silencio y dejó varios títulos.

En principio, el delantero del Al-Nassr se mostró expectante por continuar en la órbita del seleccionado luso y elogió a su flamante entrenador, Jorge Jesús.

"No pienso a largo plazo. Independientemente de todo lo que haya pasado y de lo que esté pasando, he aprendido a pensar en el presente. El momento es ahora, una nueva competición. Estoy preparado, Jorge Jesus cuenta conmigo y yo cuento con el pueblo portugués", comenzó.

Al respecto, añadió: "Es una nueva era con Jorge. Estoy seguro de que hará un excelente trabajo, fue una elección perfecta. Deseo que todo salga lo mejor posible. Creo que el equipo está preparado, el entrenador se quedará por muchos años".

Consultado sobre la preferencia de alzar otro trofeo con Seleção das Quinas o alcanzar el millar de gritos en su carrera, CR7 fue tajante: "Ambos. Los mil goles e intentar ganar esta Liga de Naciones con la selección nacional".

En ese sentido, consideró que alcanzar esa histórica cifra jugando para el elenco nacional sería "la frutilla del postre".

Además, teniendo en cuenta su avanzada edad para la alta competencia, Cristiano se animó a hablar del retiro, aunque no puso plazos.

"¿Será la próxima temporada? No lo sé. Lo que a veces decimos hoy es mentira y viceversa. Podría ser, si mi cuerpo me lo permite y mi mente también... No sé qué pasará", cerró.

"HARÁ UN EXCELENTE TRABAJO"



Cristiano Ronaldo, delantero de Portugal, se refirió al mandato de Jorge Jesus, quien iniciará su camino en la UEFA Nations League.#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/zeQSxehmRX — DSPORTS (@DSports) September 23, 2026

Mañana, a partir de las 15:45, Portugal iniciará su camino en la competencia organizada por la UEFA ante Gales. Será el primero de los cuatro partidos que el país peninsular disputará en un lapso de 10 días.