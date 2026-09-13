Cristiano Ronaldo apuntó contra los hinchas de Al Taawoun por la burla a Diogo Jota

Cristiano Ronaldo salió al cruce de los hinchas de Al Taawoun por las provocaciones contra Rúben Neves, quien fue víctima de cánticos relacionados con su amigo Diogo Jota durante el partido frente a Al Hilal. El delantero portugués consideró que lo ocurrido excedió cualquier límite y reclamó una intervención de la organización de la competencia.

%uD83D%uDEA8%uD83D%uDEA8 « J'ESPÈRE QU'ILS NE VONT PAS ALLEZ PRIER APRÈS CE QU'ILS ONT FAIT !!! %uD83D%uDE24 »



Ce samedi, les supporters d'Al-Taawon %uD83C%uDDF8%uD83C%uDDE6 ont utilisé le nom de "DIOGO JOTA %uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF9%uD83D%uDD4A%uFE0F" pour déstabiliser RUBEN NEVES %uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF9 en plein match. %uD83E%uDD2E%uD83E%uDD22



Le karma ? 6-0 POUR AL-HILAL.. et c'est loin d'être assez pour... — Actu Foot (@ActuFoot_) September 12, 2026

La situación se produjo este sábado, en un encuentro que terminó con una contundente goleada 6 a 0 de Al Hilal. En medio del partido, un grupo de simpatizantes de Al Taawoun utilizó de manera despectiva el nombre de Jota, fallecido recientemente, con el objetivo de incomodar a Neves.

%uD83D%uDEA8 %uD835%uDC14%uD835%uDC11%uD835%uDC06%uD835%uDC04%uD835%uDC0D%uD835%uDC13%uD835%uDC04 - Cristiano Ronaldo sai em defesa de Rúben Neves e cobra punição aos torcedores do Al Taawoun que cantaram o nome de Diogo Jota para provocar o meio-campista.



"A liga precisa tomar providências e punir esse tipo de comportamento dos torcedores. Isso já não é... pic.twitter.com/eJLpcoBz9y September 13, 2026

La reacción del futbolista de Al Hilal fue inmediata y, una vez finalizado el encuentro, tampoco ocultó su indignación. Neves cuestionó el comportamiento de los aficionados y dejó una dura reflexión sobre lo sucedido.

"Solo espero que no vayan a rezar después de lo que han hecho... Dios los ha visto", manifestó el mediocampista, visiblemente molesto por los cánticos que recibió durante el partido.

La polémica también llegó hasta Cristiano Ronaldo, quien decidió pronunciarse a través de las redes sociales. El atacante portugués respondió a una publicación de LiveModeTV Portugal en Instagram y reclamó que la organización adopte medidas contra quienes protagonizaron los hechos.

"La liga tiene que tomar medidas y sancionar este tipo de comportamiento. Esto ya no es fútbol, y tiene que haber límites", sostuvo Cristiano.

El delantero fue todavía más contundente al referirse a quienes participaron de las provocaciones y consideró que deberían recibir una sanción que les impida regresar a un estadio.

"Las personas que se comportan así no deberían volver a entrar nunca más en un estadio", afirmó Ronaldo, en una clara muestra de respaldo hacia Neves y de rechazo a la utilización del nombre de Diogo Jota para generar una provocación.

De esta manera, la polémica que se inició en las tribunas de Al Taawoun terminó generando la intervención pública de una de las máximas figuras del fútbol mundial, que reclamó límites ante este tipo de comportamientos en los estadios.