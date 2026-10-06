Cristiano Ronaldo habló de todo en un comunicado: sus ganas de seguir en Portugal y críticas hacia su entrenador

Cristiano Ronaldo explicó las razones que lo llevaron a abandonar la concentración de Portugal luego del partido ante Noruega, por la Nations League.

En un comunicado, CR7 cuenta que tanto la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) como el entrenador, Jorge Jesús, le pidieron que continuara en el equipo. Y relata cómo habían acordado que jugaría media hora contra Noruega. Pero eso no ocurrió y el delantero no disputó ni un solo minuto.

Luego, según el futbolista, habían acordado que el DT aceptaría su error ante la prensa. Nada de eso sucedió y Jorge Jesús redobló la apuesta, mostrándose desafiante.

Tras esto, Cristiano Ronaldo tomó la decisión de abandonar la concentración del equipo. En el escrito, el astro entiende que el entrenador debe ser sancionado por su actitud.

Para cerrar, deja la puerta abierta para continuar en Portugal: "Si estoy en buena forma física, jugando para mi club y, con suerte, marcando goles, estaré disponible, como siempre lo he estado, para competir y ganar con nuestra Selección Nacional".