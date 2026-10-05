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CAMBIO DE ÁNIMO

Cristiano Ronaldo recibió un contundente respaldo de Al Nassr tras la polémica que sacudió a Portugal

El delantero volvió a Arabia Saudita después del conflicto con Jorge Jesús y encontró en su club un recibimiento muy diferente al clima que atraviesa con la selección portuguesa.

Juan Riera
Juan Riera
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Cristiano Ronaldo volvió a Arabia Saudita después de quedar envuelto en una fuerte polémica durante su última concentración con Portugal y recibió una muestra de respaldo de Al Nassr que rápidamente generó repercusión en las redes sociales.

El club saudí publicó una imagen del delantero sonriente y acompañó la fotografía con un mensaje contundente: "El mejor atleta en el corazón de Najd. El Goat". La publicación acumuló una gran cantidad de comentarios en pocos minutos y marcó un fuerte contraste con el escenario que el futbolista había dejado atrás en Portugal.

La relación entre Ronaldo y la selección atraviesa horas de tensión luego de su salida de la concentración por sus diferencias con el entrenador Jorge Jesús. A eso se sumó la repercusión que generaron algunos gestos del atacante en redes sociales, entre ellos un "me gusta" a publicaciones que cuestionaban duramente a sus compañeros.

En medio de esa situación, el regreso al Al Nassr significó para Cristiano un escenario completamente distinto. La fotografía difundida por la institución lo mostró distendido y sonriente, en una clara señal de respaldo hacia una de sus principales figuras.

Jorge Jesús, mientras tanto, dejó abierta la posibilidad de que el histórico delantero vuelva a vestir la camiseta de Portugal. Después del triunfo por 2-1 frente a Noruega por la Nations League, el entrenador aseguró que Ronaldo será tenido en cuenta para la próxima convocatoria si continúa jugando en Al Nassr y manifiesta su intención de regresar al seleccionado.

El técnico también remarcó que para resolver el conflicto será necesario que ambas partes dialoguen y lleguen a un entendimiento, por lo que el futuro del capitán portugués con la selección todavía no está definido.

Portugal consiguió cerrar sus primeros cuatro encuentros de la Nations League con una campaña perfecta: 12 puntos sobre 12 posibles y cuatro victorias consecutivas, incluso sin contar con Cristiano Ronaldo en sus últimos compromisos.

El seleccionado volverá a jugar en noviembre, cuando enfrente a Dinamarca y Gales. Para entonces, todas las miradas estarán puestas nuevamente sobre Ronaldo y en si finalmente se produce su regreso a Portugal.

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