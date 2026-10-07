Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras el escándalo con Portugal y apuntó contra Jorge Jesús

Cristiano Ronaldo decidió hablar después del escándalo que protagonizó durante la última concentración de Portugal. El delantero, de 41 años, publicó un extenso comunicado en el que explicó los motivos que lo llevaron a abandonar al seleccionado y apuntó directamente contra el entrenador Jorge Jesús.

El conflicto comenzó en la previa del partido ante Noruega, disputado en Oslo. Según relató el propio Ronaldo, el técnico le había asegurado que tendría 30 minutos de juego, por lo que realizó los movimientos precompetitivos junto al resto del equipo. Sin embargo, finalmente no ingresó al campo.

Para el capitán portugués, aquella situación representó el incumplimiento de una promesa. "Me había fallado con su palabra", sostuvo al explicar por qué tomó la decisión de marcharse de la concentración y regresar a Madrid.

Pero Ronaldo también hizo una autocrítica por su comportamiento posterior. El atacante reconoció que no debió abandonar al seleccionado y pidió disculpas tanto a los aficionados que asistieron al encuentro como a sus compañeros. "No debí haberlo hecho. La responsabilidad es exclusivamente mía", reconoció.

La fuerte acusación de Cristiano Ronaldo contra Jorge Jesús





En el comunicado, Ronaldo además contó que tuvo una conversación con Jorge Jesús después del episodio y que el entrenador tuvo la posibilidad de reparar lo ocurrido. De acuerdo con la versión del futbolista, ambos habían acordado que el técnico reconocería públicamente su equivocación durante una conferencia de prensa.

La frase que debía pronunciar Jorge Jesús era especialmente contundente: "Cometí un error al poner a calentar a alguien de la talla de Pelé o Maradona para luego no incluirlo en el partido".

Sin embargo, Ronaldo aseguró que el entrenador tampoco cumplió con ese compromiso. El portugués consideró ese segundo incumplimiento como una nueva traición y decidió contar públicamente su versión de los hechos.

Cristiano Ronaldo aceptó una posible sanción

Lejos de intentar evitar una eventual medida disciplinaria, el capitán de Portugal aseguró que está dispuesto a afrontar el castigo que determine la Federación Portuguesa de Fútbol.

"No soy un jugador cualquiera; soy el capitán del equipo, y eso constituye un factor agravante", expresó Ronaldo, quien incluso consideró que la sanción "no debe atenuarse".

El reglamento disciplinario de la FPF contempla una suspensión de uno a seis meses para un futbolista que abandone o no se presente, sin una justificación válida, a una actividad de la selección. En el caso de los profesionales, además, establece una multa de entre 500 y 1.000 euros.

Ronaldo también dejó en claro que pretende volver a vestir la camiseta de Portugal una vez que cumpla la eventual sanción.

"Si estoy en buena forma física, jugando para mi club y, con suerte, marcando goles, después de cumplir la suspensión que se me impondrá, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta ahora, para competir y ganar con nuestra Selección Nacional", concluyó.