Croacia perdió 7-0 con Inglaterra y Luka Modric fue lapidario: "Es la primera vez que me siento avergonzado..."

Esta tarde, por la fecha 3 de la Nations League, Inglaterra desfiló como visitante y aplastó a Croacia con un contundente 7-0.

Tras el encuentro, las repercusiones por el sorpresivo resultado no se hicieron esperar, y quien no dudó en hablar fue el máximo referente del elenco balcánico, Luka Modric.

Ante la prensa, el mítico volante no ocultó su lamento y confesó que es la primera vez que se siente "avergonzado" desde que defiende la camiseta de su país.

"Llevo veinte años con la selección y es la primera vez que me siento avergonzado después de un partido. Puedes perder o jugar contra un rival que hoy es mejor, pero tirar por tierra toda la reputación que hicimos durante años no se puede", sentenció.

Por otra parte, el exmediocampista del Real Madrid hizo un crudo análisis sobre el desarrollo del juego e indicó que, por el rendimiento que mostró, el seleccionado croata habría perdido contra un equipo de tercera división.

"Es difícil encontrar una explicación a un partido donde no hubo intensidad. Apenas cometimos faltas, no tuvimos ni agresividad ni cohesión. Del minuto uno al último, pareció que teníamos cuatro o cinco jugadores menos. No se puede aceptar jugar así: si hubiéramos jugado contra un equipo de tercera división, habríamos perdido igual", expuso.

Sin embargo, antes de terminar, el futbolista de 41 años que milita en el Milan puso algo de paños fríos, subrayó la necesidad de tener unidad y confió en superar este mal trago.

"No debemos echarnos la culpa ni buscar un culpable. Debemos estar juntos. Hemos superado situaciones difíciles y tenemos que mostrar nuestra verdadera cara, que hay orgullo, deseo y voluntad. Eso no se puede perder de la noche a la mañana", concluyó.

Al cabo de tres presentaciones, Croacia tiene tres puntos en el Grupo 3 de la Liga A y, a seis unidades de España, todo indica que tendrá que luchar con los Three Lions por un lugar en los octavos de final.