Cuándo vuelve a jugar la Selección y qué se sabe de una posible despedida de Messi

Se termina una era en el fútbol mundial. Lionel Messi decidió retirarse de la Selección Argentina y le puso fin a una etapa inolvidable tras 21 años en el conjunto nacional. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento", expresó en una emotiva carta que publicó este 31 de agosto. La noticia conmocionó a los fanáticos y también cambió los planes de la AFA, que ya trabaja en la logística de la próxima fecha FIFA.

El último partido que disputó la Albiceleste fue la dolorosa caída por 1-0 ante España, en el alargue, en la final del Mundial 2026. Aquel encuentro terminó siendo el adiós del astro rosarino en un partido oficial.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

La próxima ventana internacional irá del 21 de septiembre al 6 de octubre. En ese período, los seleccionados tendrán la posibilidad de disputar hasta cuatro amistosos. La AFA analizaba una gira por China, pero esa opción quedó totalmente descartada tras el retiro de la Pulga.

Son horas de incertidumbre y la dirigencia estudia distintas alternativas. Se espera que el equipo de Lionel Scaloni juegue algún partido en el país, aunque en la decisión también puede pesar la sanción impuesta por la FIFA por diferentes incidentes en el Mundial 2026: se determinó que la Albiceleste dispute sus próximos dos encuentros como local con restricción de espectadores. El primero será con el 50% de aforo y el segundo quedó en suspenso.

La posible despedida de Messi

En el medio, también existe la intención de que el legendario capitán pueda despedirse de los hinchas en el país. Todo dependerá de la voluntad del propio Messi, en un momento cargado de emoción y con la decisión aún fresca.

Puertas adentro de la AFA todavía no hay nada definido. La única certeza es que la Selección Argentina comenzará la era post Messi en los próximos meses.