Cuti Romero fue presentado oficialmente en Atlético de Madrid: "Quiero dejar mi nombre en la historia..."

Luego de su debut victorioso en La Liga, Atlético de Madrid presentó oficialmente a Cuti Romero como nuevo refuerzo por los próximos cinco años.

En ese marco, el defensor argentino, que llegó proveniente de Tottenham, expresó sus primeras sensaciones y confesó que cumplirá un sueño personal.

"Era un reto que me quedaba en la carrera. Quería jugar en las tres ligas más importantes de Europa y me falta poco para cumplirlo", comentó.

Por otra parte, el campeón del mundo con la Selección Argentina reconoció que la negociación con el Colchonero pudo concretarse hace tiempo.

"La temporada pasada no se dio por cosas de la vida, pero estoy muy emocionado. Quiero prepararme para estar pronto con los compañeros", afirmó.

Respecto a lo que espera conseguir con el Aleti, el zaguero central cordobés señaló cuáles son sus ambiciones e hizo hincapié en mantener una mentalidad ganadora.

"Uno que compite siempre quiere ganar. No hay jugador en el Atlético que piense de otra manera. Tenemos que ir paso a paso, pero siempre con la mentalidad de ganar", sostuvo.

Consultado sobre los hinchas, el futbolista de 28 años tiró flores y lanzó una frase categórica.

"He enfrentado algunas veces al Atlético de Madrid y se nota el apoyo de la gente. Por eso tengo ganas de competir con mis compañeros y espero estar a la altura de las expectativas. Quiero dejar mi nombre en la historia del club y la única manera es ganando", sentenció.

Además, Romero reveló parte de la charla que tuvo con Diego Simeone y un pedido que el Cholo le hizo.

"Me pidió que fuera un líder en la cancha, que ayudara a mis compañeros. Que me sienta parte de esta familia. Me voy a sentir a gusto", cerró.