Cuti Romero palpitó su primer derbi de Madrid: "Con muchas ganas..."

El próximo domingo, La Liga se paralizará con una nueva edición del derbi capitalino entre Atlético de Madrid y Real Madrid, que se medirán desde las 11:15 por la fecha 7.

En ese contexto, quien vivirá un día muy especial será Cristian Romero, que disputará este encuentro por primera vez desde su llegada al Colchonero y se mostró expectante.

"Estoy con muchas ganas de que llegue el domingo y encarar el partido", admitió el Cuti en diálogo con ESPN.

Por otra parte, el zaguero central de la Selección Argentina analizó al Merengue y destacó la calidad de sus grandes figuras.

"Tienen a Vinicius, (Kylian) Mbappé, a grandes jugadores como (Jude) Bellingham... Son los tres atacantes más importantes que tiene el Real Madrid. En el uno contra uno, tenés que estar atento, enfocado", subrayó.

Al mismo respecto, el cordobés recordó el gran partido que el francés jugó en la final del Mundial 2022 y añadió: "Son jugadores que, por momentos, parece que no están y, en dos o tres minutos, como pasó en la final del mundo de 2022 con Mbappé... En 80 minutos dominamos de principio a fin, te aparece en los últimos diez minutos y te hace dos goles de la nada".

Por último, Romero se mostró consciente de lo que significa este enfrentamiento para los hinchas del Aleti y contó un aprendizaje que le quedó de la Albiceleste.

"Sé que para el club este partido es muy importante, para mí también lo es. Uno trata de afrontar todos los partidos de la misma manera. En la Selección me han enseñado eso", concluyó.

"PARA EL CLUB ES EL PARTIDO MÁS IMPORTANTE DE LA TEMPORADA"



La palabra del Cuti Romero en la previa del duelo entre Atlético de Madrid y Real Madrid.



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Cabe recordar que el clásico tendrá lugar en el Estadio Metropolitano y podría generar cambios en la tabla de posiciones. De hecho, la Casa Blanca está en el segundo puesto con 15 puntos, mientras que su eterno rival está al acecho con 13 unidades.