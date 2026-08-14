Cuti Romero se despidió de Tottenham con un mensaje emotivo y Atlético Madrid lo espera

En uno de los movimientos más resonantes del mercado de pases, Atlético de Madrid sumará a un Cuti Romero que después de varios años dejará Tottenham y dará un importante salto en su carrera.

A la espera de que el traspaso se haga oficial, el defensor campeón del mundo con la Selección Argentina reapareció en redes sociales y se despidió de los Spurs con un emotivo mensaje.

"Me despido de un lugar que durante cinco temporadas fue mucho más que un club. Fue mi hogar. Me voy con el corazón lleno de recuerdos y un enorme orgullo por todo lo que vivimos y logramos juntos", comenzó.

Con base en sus buenos rendimientos, el zaguero cordobés se fue ganando el cariño de la gente y la conquista de la Europa League en 2024 lo terminó de convertir en un referente.

En ese sentido, expuso: "El camino no fue perfecto, pero no quiero que eso defina mi despedida. Elijo recordar los momentos felices, las lecciones, las personas que estuvieron a mi lado y, sobre todo, el amor que recibí durante estos cinco años".

Por último, el futbolista de 28 años les habló a los hinchas y agradeció por cada muestra de afecto que recibió durante su estadía en Londres.

Today, I say goodbye to a place that, for five seasons, was much more than a club. It was my home, my challenge and the place where my family and I built such an important part of our lives.



I leave with a heart full of memories and enormous pride for everything we lived and... pic.twitter.com/Bc340TKNtq — Cuti Romero (@CutiRomero2) August 14, 2026

"Gracias por cada abrazo, cada canción, cada bandera, cada aplauso y por estar siempre ahí. Sé que no fui perfecto, pero una cosa me da paz: siempre lo di todo. Defendí esta camiseta con orgullo y con todo mi corazón. Me voy del club, pero una parte de mi corazón siempre permanecerá aquí. Una vez fui uno de ustedes. Hoy, me voy como uno de ustedes para siempre. Con todo mi amor y respeto", cerró.

Con Inglaterra en el pasado, Romero se prepara para arribar al Aleti, que en las próximas horas lo anunciará como flamante refuerzo por las próximas cinco temporadas.