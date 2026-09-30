Que no te Ayude más: el DT embargó a San Lorenzo

El presente de San Lorenzo de Almagro es realmente una película de terror, ya que mientras intenta buscar orden en lo institucional y algo de aire en lo deportivo, ahora resulta que lo embargó Damián Ayude, un entrenador que si todo fuera normal en el azulgrana, ni siquiera debería haber llegado.

El actual entrenador de Barracas Central, que dirigía la Reserva del ciclón antes de asumir en febrero de 2025, demandó a su ex club por un monto millonario. Según detalla, incluye salarios adeudados, recargo en concepto de intereses que complica todo mucho más.

Según el detalle brindado por la propia dirigencia de San Lorenzo, la medida cautelar alcanza una cifra estruendosa: son $415.614.932 en concepto de capital, a los que se añaden otros $124.000.000 fijados por intereses. Por si fuera poco, la demanda del DT incluye un apartado en moneda extranjera, exigiendo la suma de US$ 48.558 más US$ 14.600 adicionales bajo el mismo concepto de intereses.

El comunicado de San Lorenzo por la demanda de Damián Ayude

"El Club Atlético San Lorenzo de Almagro informa que en las últimas horas ingresó un nuevo embargo correspondiente al reclamo del exentrenador Damián Ayude, con impacto sobre las cuentas bancarias de la institución.

La medida contempla un embargo por $415.614.932 a lo que se suman $124.000.000 en concepto de intereses. Asimismo, el reclamo incluye USD 48.558 de capital, más USD 14.600 correspondientes a intereses.

El entrenador fue contratado por Marcelo Moretti para dirigir la Reserva de San Lorenzo en abril de 2024 y en junio de 2025 pasó a dirigir la Primera División. En febrero de 2026, el presidente transitorio Sergio Costantino renovó y mejoró su contrato, y en marzo fue despedido. En total dirigió 29 partidos: 10 ganados, 10 empatados y 9 perdidos. La institución seguirá informando sobre la evolución del caso".