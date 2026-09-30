Menú
Crónica en vivo

OTRA MALA NOTICIA

Que no te Ayude más: el DT embargó a San Lorenzo

El actual entrenador de Barracas Central demandó al Ciclón por una suma escandalosamente millonaria.

Juan Riera
Juan Riera
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El presente de San Lorenzo de Almagro es realmente una película de terror, ya que mientras intenta buscar orden en lo institucional y algo de aire en lo deportivo, ahora resulta que lo embargó Damián Ayude, un entrenador que si todo fuera normal en el azulgrana, ni siquiera debería haber llegado.

El actual entrenador de Barracas Central, que dirigía la Reserva del ciclón antes de asumir en febrero de 2025, demandó a su ex club por un monto millonario. Según detalla, incluye salarios adeudados, recargo en concepto de intereses que complica todo mucho más.

Según el detalle brindado por la propia dirigencia de San Lorenzo, la medida cautelar alcanza una cifra estruendosa: son $415.614.932 en concepto de capital, a los que se añaden otros $124.000.000 fijados por intereses. Por si fuera poco, la demanda del DT incluye un apartado en moneda extranjera, exigiendo la suma de US$ 48.558 más US$ 14.600 adicionales bajo el mismo concepto de intereses.

El comunicado de San Lorenzo por la demanda de Damián Ayude

"El Club Atlético San Lorenzo de Almagro informa que en las últimas horas ingresó un nuevo embargo correspondiente al reclamo del exentrenador Damián Ayude, con impacto sobre las cuentas bancarias de la institución.

La medida contempla un embargo por $415.614.932 a lo que se suman $124.000.000 en concepto de intereses. Asimismo, el reclamo incluye USD 48.558 de capital, más USD 14.600 correspondientes a intereses.

El entrenador fue contratado por Marcelo Moretti para dirigir la Reserva de San Lorenzo en abril de 2024 y en junio de 2025 pasó a dirigir la Primera División. En febrero de 2026, el presidente transitorio Sergio Costantino renovó y mejoró su contrato, y en marzo fue despedido. En total dirigió 29 partidos: 10 ganados, 10 empatados y 9 perdidos. La institución seguirá informando sobre la evolución del caso".

Esta nota habla de:
1
Argentina vs. Bolivia, por un amistoso en fecha FIFA: probables alineaciones, cuándo se juega, a qué hora y cómo verlo por TV
IMPERDIBLE

Argentina vs. Bolivia, por un amistoso en fecha FIFA: probables alineaciones, cuándo se juega, a qué hora y cómo verlo por TV

2
Vojvoda rompió el silencio tras su salida de Racing y habló de la derrota con Boca: "Sigo golpeado"
TREMENDAS DECLARACIONES

Vojvoda rompió el silencio tras su salida de Racing y habló de la derrota con Boca: "Sigo golpeado"

3
La contundente respuesta de Diego Placente por la convocatoria de Kiki Ramos a la Selección Argentina Sub-17
PALABRA AUTORIZADA

La contundente respuesta de Diego Placente por la convocatoria de Kiki Ramos a la Selección Argentina Sub-17

4
Los dos nombres que suenan para dirigir a Racing tras la salida de Vojvoda
CANDIDATOS

Los dos nombres que suenan para dirigir a Racing tras la salida de Vojvoda

5
Costa Rica echó a patadas a Fernando Batista tras un comienzo horrible en la Nations League de la Concacaf
ALGO LÓGICO

Costa Rica echó a patadas a Fernando Batista tras un comienzo horrible en la Nations League de la Concacaf