Daniel Vila apuntó contra Nicolás Ramírez tras River ante Independiente Rivadavia: "Es un ..."

La victoria de River Plate ante Independiente Rivadavia de Mendoza por 3 a 1 no estuvo exenta de controversias. El conjunto mendocino consiguió ponerse nuevamente en partido y tuvo una oportunidad inmejorable para alcanzar la igualdad, pero el travesaño apareció para impedir el empate. Poco después, Tomás Galván marcó un verdadero golazo y terminó de inclinar la balanza para el equipo de Núñez.

En ese contexto, la actuación de Nicolás Ramírez generó fuertes cuestionamientos desde el lado de Independiente Rivadavia. El árbitro tomó varias decisiones que fueron discutidas durante el encuentro, entre ellas la sanción del penal sobre Ángel Correa que posteriormente Gonzalo Montiel convirtió para abrir el marcador.

Una vez finalizado el partido, Daniel Vila no ocultó su enojo y fue contundente al referirse al juez. El presidente de la Lepra mendocina volvió a poner sobre la mesa un antecedente que, según su consideración, todavía permanece en la memoria de su club.

"El arbitro es un bandido"



%uD83D%uDDE3%uFE0F La palabra de Daniel Vila en el Monumental pic.twitter.com/I2IflKUE5J September 7, 2026

"Tenía la esperanza en el fondo que Ramírez esta vez se redimiera del papelón que hizo en la Copa Argentina el año pasado, pero no, es un caradura", expresó Vila mientras se retiraba del Monumental.

El dirigente hizo alusión a la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, una definición en la que Ramírez también había quedado en el centro de la escena por diferentes decisiones arbitrales cuestionadas por el equipo mendocino.

Aquella final terminó con un empate 2-2 durante el tiempo reglamentario y tuvo que definirse desde los doce pasos. Independiente Rivadavia se impuso en la tanda de penales y consiguió así quedarse con el título.

El tuit que borró Vila

David Villa utilizó su cuenta personal de la red social X para expresar su bronca contra Ramírez y también contra Beligoy, el mandamás de los árbitros en Argentina. "Nicolás Ramírez y Federico Beligoy, hoy no les voy a decir todo lo que pienso de ustedes. Dejo para la próxima decirles que son dos bandidos. Y ustedes ya saben por qué lo digo! Saludos", afirmó la pareja de Pamela David, que minutos después se arrepintió y borró ese tuit.