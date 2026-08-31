De las juveniles a Qatar: el emotivo video con el que Messi se despidió de la Selección

No fue un adiós de trámite. Lionel Messi acompañó el anuncio de su retiro de la Selección argentina con un video profundamente emotivo que, en apenas unos minutos, condensa dos décadas de historia: del pibe de las inferiores al capitán que levantó la Copa del Mundo. Un repaso que emocionó a millones y que le puso imágenes a lo que sus palabras terminaron de sellar.

Un viaje por toda una vida en la Albiceleste

El clip no esconde nada. Arranca por el principio, con el Messi adolescente de las juveniles -aquel que se consagró en el Mundial Sub 20 de 2005 y ganó el oro en Beijing 2008- y avanza por los años más ásperos: las finales perdidas que durante mucho tiempo parecieron una condena, del Mundial 2014 a las Copas América de 2015 y 2016. Pero el relato, igual que su carrera, termina girando hacia la luz: la vuelta olímpica en el Maracaná, la gloria eterna de Qatar 2022 y el ciclo más ganador de la historia albiceleste. Dolor y gloria, todo en la misma cinta.

"Me vacié": las palabras del adiós

Sobre esas imágenes, Messi apoyó un mensaje que caló hondo. Contó que fue una decisión que le dolió "en el alma", pero que entiende que llegó el momento de dar un paso al costado y dejarles el lugar a los que vienen. Admitió que ya no le queda nada en el tanque -"Me vacié, ya no tengo más para dar"- y, lejos de irse con bronca, se declaró hincha para siempre: prometió seguir alentando desde afuera, en las buenas y en las malas. "Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección", escribió, antes de un cierre que ya es de colección: "Gracias Dios por hacerme argentino".

El posteo sumó, además, un detalle que lo vuelve todavía más íntimo. Messi reveló que había escrito esas palabras el 21 de julio, apenas dos días después de la final, y que una cuestión personal reciente terminó de empujarlo a hacerlas públicas.

En minutos, el video se llenó de mensajes de hinchas, excompañeros y figuras del deporte. Funciona como lo que es: el punto final de la historia de amor más grande del fútbol argentino, la de un chico de Rosario que se despide, 20 años después, como el más grande de todos.