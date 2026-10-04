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De llevar semanas sin jugar a tres partidos en ocho días: el complicado desafío que tendrá River

River Plate lleva varios días sin tener actividad. Ahora, enfrentará a tres rivales con apenas descanso.

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Tras llevar 21 días sin jugar a causa de la fecha FIFA y la postergación de su partido con Sarmiento, River piensa ya en la intensa seguidilla de tres encuentros en una semana, con Estudiantes de Río Cuarto, la mencionada visita a Junín y Belgrano.

El parate le permitió a Leonardo Ponzio trabajar el funcionamiento de su equipo y recuperar futbolistas que arrastran diferentes lesiones.

Ahora, el Millonario afronta encuentros clave para la definición de la tabla anual y el Torneo Clausura, en vistas de clasificar a la próxima Copa Libertadores y a los octavos de final del Campeonato.

Durante los días sin fútbol, River apostó por la realización de encuentros amisosos frente a Vélez y Atlético Escobar para mantener rodaje. En paralelo, Tobías Andrada, Thiago Almada y Aníbal Moreno siguieron trabajando en sus recuperaciones.

Andrada apunta a poder estar disponible toda la semana y Almada a hacerlo para los últimos dos cruces, mientras que a Moreno se lo evalúa día a día.

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