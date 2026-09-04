Independiente palpita las elecciones: Grindetti descartó al oficialismo y un ídolo buscará ser presidente
De cara a las elecciones que Independiente celebrará a fin de año, el actual presidente, Néstor Grindetti, anunció que nadie de su espacio participará. Además, una leyenda del club se anotó en la carrera por la presidencia.
En medio de un duro presente futbolístico, Independiente transita un fin de año particular, debido a que nuevamente los socios irán a las urnas para elegir a sus autoridades.
De cara a las elecciones, el Rojo tuvo varias definiciones en las últimas horas, sobre todo por parte del actual presidente, Néstor Grindetti, quien adelantó que ni él ni nadie del oficialismo participará.
"Ninguno de la mesa chica se va a presentar en las elecciones. Ni yo, ni Daniel Seoane, ni Cristian Urrelli, ni Adrián Espósito, ni Carlos Sartori", comenzó.
Inmediatamente añadió: "Reconocemos las cosas que no nos salieron, pero también valoramos que vamos a entregar un club en condiciones institucionales y financieras muchísimo mejores de las que recibimos".
Además, consultado sobre los pasos a seguir para garantizar la celebración de los comicios, el mandatario explicó cuándo se conocerá la fecha concreta.
"El 29 de septiembre es la asamblea en la que se elige a la Junta Electoral y, 48 horas después, se convoca a elecciones. Nuestro deseo es que sean la primera semana de diciembre", confirmó en charla con Radio La Red.
Un ídolo se suma a la carrera presidencial en Independiente
Con la presente conducción fuera de juego, el Rey de Copas sumó en las últimas horas a un nuevo candidato para quedarse con la primera magistratura.
Se trata de nada más y nada menos que de Daniel Bertoni, leyenda absoluta de la institución, que encabezará la agrupación "Auténticos Rojos". A falta de la presentación oficial, el campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978 estará acompañado por Adrián Simón y Ariel Canteros como vicepresidentes.
Además de él, los otros nombres que suenan fuerte para competir con sus espacios son Luciano Nakis y Gastón Gaudio.