Demencial agresión a un árbitro: le destrozó la cabeza y lo dejó inconsciente: lo suspendieron de por vida

Un partido entre los equipos Senior de Racing y San Miguel terminó de la peor manera luego de una violenta agresión contra el juez de línea Pablo Valles. El encuentro, correspondiente a la categoría +35, debió ser suspendido cuando transcurrían 23 minutos del segundo tiempo y el marcador estaba igualado 3 a 3.

Todo ocurrió después de una infracción sancionada sobre uno de los laterales del campo de juego. Un futbolista de San Miguel derribó con dureza a un rival que avanzaba por la banda y Valles marcó la falta. La decisión provocó la reacción de otro jugador del equipo visitante, quien se acercó al asistente y le dio un golpe en el rostro.

Ante la gravedad de la situación, el árbitro principal decidió ponerle punto final al partido. El juez de línea quedó tendido sobre el césped y posteriormente manifestó que sufrió un fuerte impacto producto de la agresión.

Tras lo sucedido, el árbitro se refirió al episodio y dejó un contundente mensaje sobre la violencia en el fútbol Senior. "Tratamos de que la gente venga a disfrutar, este tipo de cosas no deberían suceder más. Nosotros venimos a trabajar, aunque tengamos un error, que puede ser involuntario, no justifica ninguna acción física. Pasamos un mal momento y está bastante golpeado. Lamentamos mucho lo que pasó", afirmó.

El fuerte repudio de Racing

Racing Club Senior se expresó públicamente luego del incidente y condenó lo ocurrido a través de sus redes sociales. La institución manifestó su respaldo al árbitro y cuestionó este tipo de comportamientos durante los encuentros disputados en el predio Tita Mattiussi.

"Racing Club Senior repudia totalmente todo este tipo de agresiones, cansado ya de que los equipos vengan al predio Tita Mattiussi a querer ganar los partidos de guapos. Nuestra solidaridad y apoyo para que estas cosas no vuelvan a pasar nunca más", afirmó.

El pedido de disculpas de San Miguel

San Miguel también difundió un comunicado después de la agresión. Desde la institución reconocieron la gravedad del episodio y aseguraron que el futbolista involucrado se mostró arrepentido por lo sucedido.

"Queremos expresar nuestras más sinceras disculpas por lo sucedido y, especialmente, por la reacción que tuvo uno de nuestros jugadores hacia el juez de línea. El propio jugador es el primero en reconocer su error y se encuentra profundamente arrepentido. El fútbol es una fiesta, un espacio de encuentro y de unión. Nunca debe convertirse en un lugar de violencia u odio", comunicó.

La durísima sanción de la Liga Senior

Luego del escándalo, la Liga Senior resolvió aplicar las máximas sanciones previstas para el jugador involucrado y para el equipo de San Miguel. La decisión fue tomada por unanimidad y contempla la expulsión definitiva del futbolista y la salida inmediata del conjunto de todas las competencias oficiales.

"Se resolvió de manera unánime, tras los graves e inaceptables hechos de violencia ocurridos en el día de ayer, provocados por integrantes del equipo de San Miguel, y en concordancia con el compromiso asumido por la Comisión Directiva y los delegados representantes de las instituciones de la categoría de actuar con la máxima severidad reglamentaria", expresó la organización.

En concreto, el jugador Raúl Hernán García recibió la máxima pena disciplinaria. El futbolista quedó excluido de por vida de las actividades organizadas por la Liga.

"El jugador García, Raúl Hernán, queda expulsado de por vida de toda competencia, torneo o actividad organizada por la Liga y el equipo San Miguel +35 queda expulsado de manera inmediata e irrevocable de todas las competencias oficiales de la Liga", señaló el comunicado.

De esta manera, lo que había comenzado como un partido de fútbol terminó con una grave denuncia por violencia, la suspensión del encuentro y una sanción ejemplar para los responsables.