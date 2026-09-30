Despedida de Lionel Messi en la Selección Argentina: fecha, hora, homenaje de la AFA y cómo será el Fan Fest oficial

La cuenta regresiva llegó a su etapa final. El próximo martes 6 de octubre, el Estadio Monumental será el escenario de una noche histórica e inolvidable: Lionel Messi jugará su último partido con la Selección Argentina en el amistoso frente a Benín.

En la previa del encuentro, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) preparó un homenaje a la altura de su leyenda para despedir al capitán campeón del mundo. Sin embargo, ante la masiva demanda y las entradas agotadas, la organización pensó en una alternativa imperdible para que nadie se quede afuera de la gran fiesta popular.

Así será el Fan Fest AFA "Gracias, Leo" en Ciudad Universitaria

Bajo el lema Fan Fest AFA "Gracias, Leo", se habilitará un espacio exclusivo para todos los hinchas que quieran vivir la despedida en comunidad.

El punto de encuentro será el Campo de Deportes de la Ciudad Universitaria (UBA), con puertas abiertas desde las 12.00 hasta las 00.00 horas del martes. El predio contará con una propuesta integral que incluirá:

Pantallas gigantes de última generación para seguir en VIVO el partido (desde las 20.00).

Espectáculos musicales en vivo, atracciones interactivas y juegos temáticos.

Zonas gastronómicas con food trucks y áreas de relax.

Presencia de streamers, influencers, invitados especiales y artistas sopresa.

Grilla de shows y horarios clave

La música será uno de los grandes motores de la jornada para calentar motores antes del pitazo inicial en Núñez: