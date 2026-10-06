Las recomendaciones para el acceso y los cortes de calles para el último baile de Messi con Argentina

Lionel Messi se despide hoy de la Selección Argentina, a partir de las 20 en el estadio Monumental, en un duelo amistoso ante Benín. Aquellos que quieran disfrutar del último baile del GOAT, deberán tener en cuenta que los accesos no serán para nada fáciles y que habrá una seguridad extrema con más de 1000 efectivos de la Policía de la Ciudad custodiando todo para los shows y el partido principal.

Además habrá seguridad privada, agentes de tránsito y de prevención, con tres anillos de contención y un sistema para validad las entradas de los espectadores.

Como parte del operativo, también se realizarán las verificaciones previstas por el programa Tribuna Segura y se controlará el Registro Público de Alimentantes Morosos.

La planificación y supervisión del dispositivo estarán a cargo del Comité de Seguridad en el Fútbol y del Departamento de Conductas Ilícitas en Eventos Masivos.

Habrá un operativo de seguridad con mil agentes en el Monumental. (Prensa GCBA).

Los cortes de calles por la Despedida de Messi

Corte parcial de avenida Figueroa Alcorta entre la proyección de avenida Lidoro Quinteros y Daniel Del Soler.

Corte total de avenida Figueroa Alcorta entre avenida Udaondo y Monroe.

Corte total de avenida Udaondo entre avenida Del Libertador y colectora Cantilo.

Corte total de Campos Salles y Ricchieri entre avenida Del Libertador y Udaondo.

Corte total de los ingresos por Cantilo al Puente Labruna.

Corte total del Puente Labruna entre avenida Figueroa Alcorta y avenida Intendente Cantilo.



