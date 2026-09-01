Luego de que River se lo saque de encima, Germán Pezzella se sumó a un gigante de Sudamérica

En el arranque del segundo semestre, Germán Pezzella fue uno de los futbolistas apartados por la dirigencia de River y quedó en la obligación de buscar un nuevo destino para continuar su carrera.

Finalmente, días después de despedirse oficialmente del club de sus amores, el zaguero central consiguió club y este martes fue presentado de manera formal.

Un campeón del mundo %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 se viste de aurinegro.



¡Bienvenido, Germán, a Peñarol! pic.twitter.com/kUIvCtBVbc — PEÑAROL (@OficialCAP) September 1, 2026

Luego de negociar de manera exitosa, el defensor de 35 años, que llegó con el pase en su poder, se convirtió en refuerzo de Peñarol, donde puso el gancho hasta diciembre de 2027.

El zaguero campeón de la Copa del Mundo con la selección argentina firmó contrato con Peñarol hasta diciembre de 2027 y ya entrena con el plantel. pic.twitter.com/EHFr2ufcTM — PEÑAROL (@OficialCAP) September 1, 2026

En el Manya, el zaguero campeón del mundo con la Selección Argentina en 2022 compartirá vestuario con otros dos compatriotas: Leonel Jaime y Gonzalo Gelini.

Vale resaltar que, en su segunda etapa en el Millonario, Pezzella padeció varias lesiones, completó 50 partidos y aportó solamente un gol.