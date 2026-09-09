Ángel Di María habló sobre su futuro en Rosario Central y confirmó si se retira

Ángel Di María despejó las dudas sobre su futuro en Rosario Central y dejó en claro que, al menos por ahora, no tiene pensado ponerle punto final a su carrera. El capitán del Canalla aseguró que se encuentra muy cómodo en el club y rechazó los rumores que hablaban de un posible retiro del fútbol profesional.

"Todos quieren que me retire, pero no lo voy a hacer. Me siento feliz acá", manifestó el campeón del mundo con la Selección Argentina durante una conferencia de prensa realizada este miércoles al mediodía. De esta manera, el delantero llevó tranquilidad a los hinchas del Canalla respecto de su continuidad.

%uD83D%uDCA3%uD83D%uDD25"No me voy a retirar, soy feliz. El club viene jugando todas las competiciones, ganando títulos y parece lo contrario. De este lado de la vereda estamos muy bien y parece que estamos del otro lado. A veces la prensa lleva a que todo esto se vaya para ese lado" -Ángel Di María https://t.co/ds3IaSALHb pic.twitter.com/ymMIzs8XHR — PaseClave (@paseclave__) September 9, 2026

Las declaraciones de Di María se conocen después de las dudas que había generado semanas atrás, cuando Central quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Corinthians. Tras aquel partido, Fideo había dejado abierta la posibilidad de analizar qué camino tomar en esta etapa de su carrera: "Toca pensar y ver qué quiero seguir haciendo", había expresado en aquel momento.

A sus 38 años, el futbolista atraviesa además un momento exigente desde lo físico. El propio Di María reconoció que padece una pubalgia que le provoca molestias y que, en algunos partidos, debe jugar con dolor. Sin embargo, su mensaje de este miércoles fue contundente: está feliz en Rosario Central y, por ahora, no piensa en el retiro.

Las mejores frases de Di María en la conferencia de prensa

"Están todos con que me quieren retirar. La verdad es que estoy muy feliz, muy contento. Tenía ganas de hacer una conferencia. No me quiero retirar, no me voy a retirar, estoy muy feliz en el fútbol argentino" .

. "El fútbol argentino es muy competitivo. Ustedes dijeron el semestre pasado que querían que fuera al Mundial, y eso quiere decir que la liga es competitiva".

"Siento que la gente está muy nerviosa. Creo que estamos pasando un gran momento en Central. De este lado de la vereda estamos muy bien, pero parece que estamos del otro lado. Crecemos cada día más. Las cosas están más que bien".

"Me cruzo con gente de Newell's que me agradece, eso es lo lindo. Volví para ser feliz y lo estoy logrando".



