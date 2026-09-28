Día del Hincha de River: el homenaje a Ángel Labruna, el hombre que se convirtió en sinónimo del Millonario

Cada 28 de septiembre, los hinchas de River tienen una fecha especial para celebrar su pasión por el club. La elección no es casual: coincide con el nacimiento de Ángel Amadeo Labruna, una de las figuras que más profundamente representa la identidad del Millonario.

A 108 años del nacimiento de Ángel Amadeo Labruna: máximo goleador de la historia, DT legendario e hincha eterno de River Plate %uD83E%uDD0D%u2764%uFE0F%uD83E%uDD0D pic.twitter.com/qep0gZ2Lb4 — River Plate (@RiverPlate) September 28, 2026

En un presente deportivo complejo y con un único gran objetivo por delante, River aprovechó la jornada para recordar a Angelito a través de un video institucional publicado en sus redes sociales. El mensaje gira alrededor de una idea: recurrir a las palabras y al legado de Labruna para entender qué significa ser hincha del club de Núñez.

Por el legado de Angelito, por estos colores y por este amor.



¡FELIZ DÍA DEL HINCHA DE RIVER! %uD83E%uDD0D%u2764%uFE0F%uD83E%uDD0D pic.twitter.com/9fHd7TKGLj September 28, 2026

"Por el legado de Angelito, por estos colores y por este amor", es la frase que acompaña la publicación.

Ángel Labruna, una vida ligada a River

La historia de Labruna atraviesa buena parte de la trayectoria de River. Debutó en Primera en 1939 y se transformó en uno de los grandes referentes futbolísticos de la institución.

Como jugador, dejó números que todavía forman parte de la historia del club. Es el máximo goleador histórico de River y también el futbolista que más goles convirtió en el Superclásico.





Ángel Labruna marcó una huella como jugador y DT de River.

Pero su vínculo con el Millonario no terminó cuando dejó los botines. Como entrenador, Labruna fue el responsable de conducir a River hacia el final de una espera de 18 años sin títulos, un período que había marcado profundamente al club.

Ángel Labruna fue uno de los técnicos más importantes de la historia de River.

También tuvo un papel importante en la formación de futbolistas que posteriormente serían protagonistas de la historia riverplatense. Entre ellos estuvo Ramón Ángel Díaz, a quien Labruna hizo debutar en Primera.

Las frases de Labruna que River volvió a recordar

Para el homenaje por el Día del Hincha, River eligió recuperar distintas expresiones que reflejan la pasión que Labruna sentía por la institución.

Entre las frases que forman parte del recuerdo aparecen:

"River es el país menos algunos".

"Yo cuando entro a River me transformo, me emociono como un chico".

"En el colegio andaba bien, pero pensaba más en River que en cualquier otra cosa".

"Si tuviera que elegir entre River y mi vida, elijo a River, porque River es mi vida".

El club utilizó esas palabras como punto de partida para interpelar a sus hinchas. "Cuando te pregunten qué es River para vos, pensá qué diría Angelito", plantea el video institucional.

A 43 años de la muerte de Labruna, su figura sigue vigente

La celebración llega pocos días después de cumplirse el 43° aniversario de la muerte de Ángel Labruna, ocurrida el 19 de septiembre de 1983.

Sin embargo, el paso del tiempo no modificó el lugar que ocupa en la historia de River. Su figura está presente en distintos rincones del club y desde hace más de una década una estatua suya se encuentra en las inmediaciones del Monumental, donde posteriormente también fue emplazada una dedicada a Marcelo Gallardo.

Labruna pertenece a una generación que conectó diferentes épocas del Millonario: comenzó su carrera profesional en los primeros años del fútbol argentino y terminó dejando una huella que alcanzó a generaciones posteriores.

Por sus récords, sus títulos, sus historias y, especialmente, por la manera en que representó el sentimiento riverplatense, Ángel Labruna continúa siendo una de las máximas referencias para explicar qué significa River para sus hinchas.